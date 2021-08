Valuace zůstanou vysoko a dlouhodobá návratnost bude kolem 6 %, predikuje hlavní stratég Goldman Sachs

David Kostin je hlavním akciovým stratégem v a na Bloomberg Markets hovořil o nových predikcích, podle kterých by se index S&P 500 měl na konci letošního roku pohybovat kolem 4 700 bodů a v roce 2022 by měl uzavřít na 4 900 bodech.



Stratég uvedl, že americká ekonomika bude v nominálním vyjádření letos o 8 % výše, než kde se nacházela před pandemií. Tržby obchodovaných firem budou o 15 % výš a ziskovost o 34 % výš. Marže jsou již nyní rekordní a celkově jde o prostředí, která nahrává akciím. Včetně toho, že jiná investiční aktiva tak zajímavá nejsou a peníze tedy tečou na akciový trh, například směrem od peněžních fondů.



Nemůže ale na akcie dolehnout to, že ekonomické oživení potáhne nahoru sazby? Podle stratéga by se výnosy desetiletých vládních obligací měly na konci letošního roku pohybovat na 1,6 % a valuace akcií jsou v tomto ohledu „rozumné“. Bloomberg následně poukázal na predikce , podle kterých by index měl na konci příštího roku dosahovat 5 000 bodů, a to díky dalšímu prudkému růstu ziskovosti. Valuační násobky by naopak měly podle ekonomů této banky klesat. Co čeká Kostin?





Stratég uvedl, že s ohledem na výši sazeb a předpokládaných rizikových prémií by se PE trhu mělo pohybovat mezi hodnotami 21 – 22, což zhruba odpovídá současným valuacím. Tahounem dalšího růstu cen akcií by tak i podle něj měla být právě ziskovost. Ta může být významně ovlivněna změnami ve zdanění firemního sektoru a stratég skutečně předpokládá, že vyšší daně ovlivní čisté zisky tak, že neporostou tempem, o kterém hovoří současný konsenzus. A proto se index od konce roku letošního do konce roku 2022 zvedne pouze ze 4 700 bodů na 4 900 bodů.

V souvislosti s valuacemi Kostin následně poukázal na to, že asi 40 % indexu nyní tvoří technologické a telekomunikační společnosti. Takže struktura trhu se výrazně změnila a posunula směrem k firmám s vyššími maržemi a lepším růstovým výhledem. A tudíž i ke společnostem s vyššími valuačními násobky.



Na dotaz týkající se dlouhodobější návratnosti akcií Kostin odpověděl, že pro následujících deset let čeká průměrnou celkovou návratnost kolem 6 %. Tedy návratnost zahrnující i dividendy. Dlouhodobější vývoj pak bude mimo jiné záviset i na tom, jaké firmy se vlastně budou na trhu obchodovat. Stratég totiž uvedl, že během deseti let se změní zhruba třetina z nich. A je například otázkou, zda bude pokračovat současný trend posunu směrem ke zmíněným technologiím a telekomunikacím.



