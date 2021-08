Rozbřesk: Delta může ohrozit migraci do Německa a přiživit inflační tlaky

V posledních dnech jsme několikrát psali o tom, proč delta varianta COVID-19 sice Evropu na podzim nezasáhne tak výrazně jako jiné části severní polokoule, ale proč ovšem může ve hře déle udržet vysokou inflaci. Jedním z hlavních důvodů je asymetricky výraznější dopad delty na Asii a riziko opětovného přerušení již tak napjatých dodavatelských řetězců. To není zdaleka vše. Delta varianta také může ještě více zkomplikovat příchod zahraničních pracovníků do Evropy a vyostřit napjatou situaci na některých pracovních trzích - to se samozřejmě týká na prvním místě Česka a střední Evropy obecně. Z velkých evropských zemích je to zejména potíž Německa.

Před pandemií COVID-19 do Německa přicházelo ročně 300 až 400 tisíc cizinců. Přesto míra nezaměstnanosti poklesla na jednu z nejnižších úrovní v celé Unii (pod 5 %). V průběhu pandemie roční migrace poklesla zhruba o polovinu, což je při míře nezaměstnanosti lehce nad 5 % pro některá odvětví velký problém. Zejména ta, kde tradičně pracovali cizinci. Rekordní počet podniků v průmyslu a také ve stavebnictví hlásí jako hlavní problém nedostatek pracovníků (28 %). Kritická situace je především v rezidenční výstavbě, která je závislá na přílivu pracovníků ze zahraničí. A tak delta varianta pravděpodobně ještě na podzim “přitopí” pod kotlem přehřívajícího se pracovního trhu.

Vzhledem k rostoucí poptávce po nemovitostech živené politikou levných peněz i mocnými fiskálními impulsy je pravděpodobné, že realitní trh se bude potýkat dál s nedostatečnou výstavbou. Současně s tím se bude prohlubovat nedostatek pracovníků (ve stavebnictví) a ti si budou moci říct o výraznější růst mezd. To vše jsou důvody, proč delta může přispět k tomu, že se inflace v Německu může zabydlet déle než dnes řada hráčů na trhu odhaduje.



TRHY

Koruna

Horší výkony akcií obávajících se delta varianty COVID-19 i silnějšího dolaru se pomalu začínají na koruně podepisovat. Měnový pár se vrátil nad 25,40 EUR/CZK a jak jsme psali v posledních dnech několikrát, v nejbližších seancích od koruny těžko čekat velké “zázraky”. Delta nejistota kombinovaná s vyčkáváním na symposium v Jackson Hole a prázdným domácím kalendářem jsou spíš důvodem k lehké defenzivě.



Zahraniční forex

Důležitá americká data přinesla smíšené výsledky, když červencové maloobchodní tržby propadly, zatímco průmyslová výroba naopak rostla rychleji než čekalo. Eurodolar reagoval poklesem směrem k hranici 1,17, což může odrážet jednak převažující nervozitu z šířící se epidemie a jednak i stále lehce jestřábí komunikaci Fedu. Šéf toho bostonského - Rosegren - totiž uvedl, že pokud budou zářijová data z trhu práce opět silná, tak oznámení o útlumu měnové expanze přijde už v září.

I z tohoto důvodu bude trh pozorně pročítat dnes večer zveřejněný zápis z posledního jednání Fedu, kde by se právě mohly objevit technické detaily toho, jak centrální banka bude takový útlum (tapering) prakticky provádět. V součtu jde pochopitelně o jestřábí signály, které by měly dolaru dále pomáhat.