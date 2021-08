Rozbřesk: Trhy začínají být nervózní. Covid, Čína, Jackson Hole a blížící se německé volby

Z globálních trhů se v tomto týdnu pomalu ale jistě vytrácí zbytky předešlého letního optimismu. A je to cítit i na české koruně, která se postupně vrátila zpět nad 25,50 EUR/CZK.



Na vině je hned několik faktorů, ale v prvé řadě je to obava z nových variant COVID 19, které vedou na řadě míst k zrychlování přírůstků nakažených. Ta vedla v posledních týdnech zejména v méně proočkovaných asijských zemích k zpřísnění pandemických opatření (Čína a Japonsko nejsou výjimkou). Vedle covidu svoji roli sehrává i nervozita před blížícím se Symposiem v Jackson Hole, kde má Fed oznámit očekávaný ústup z “pandemické” měnové expanze - jestřábí výroky některých centrálních bankéřů (Bullard) rizikovým aktivům na trzích také dvakrát moc nepřejí. A v neposlední řadě tento týden také investoři žijí slabšími čísly z Číny a strachem, že největší asijská ekonomika pod vlivem další covid vlny viditelněji zpomaluje - červencový maloobchod, průmysl i investice výrazně zaostaly za očekáváními.



To se projevuje v prvé řadě na komoditních trzích, kde je Čína a Asie obecně velkým hráčem. Ceny ropy včera spadly o více než 2,5 % a šly dolů šestý den v řadě. A jsou to právě energetické společnosti, které táhly dál dolů akciové indexy v Evropě i v Asii. Na druhé straně rostoucí strach logicky hraje do karet bezpečným dluhopisům. Výnosy amerického a německého desetiletého dluhopisu pokračují v poklesu a výnos německého třicetiletého bundu dokonce poklesl na nejnižší úroveň za posledních šest měsíců. Německé trhy vedle rostoucí globální nejistoty mohou ovšem odrážet i politickou nejistotu před blížícími se parlamentními volbami. Ty jsou od neděle již za 5 týdnů a poslední průzkumy ukazují překvapivě vyrovnaný souboj, ve kterém levicová SPD pravděpodobně předhání stranu zelených a obě dotahují vedoucí CDU/CSU.





*** TRHY ***



Koruna

Rostoucí napětí na globálních trzích (viz úvodník) si začíná na koruně vybírat svoji daň. Měnový pár se vyhoupl nad 25,50 EUR/CZK a zdá se, že koruna nemá aktuálně moc velkou chuť pokoušet se o nové zisky.

Vzhledem k prázdnému domácímu kalendáři a blížícímu se Symposiu v Jackson Hole se nálada pravděpodobně v nejbližších dnech jen tak nevylepší.



Zahraniční forex

Zatímco včerejší (týdenní) data z amerického trhu práce ukazují na to, že oživení zde bez ohledu na šířící se delta-variantu koronaviru pokračuje, tak americká výnosová křivka zplošťuje a indikuje, že utažení měnové politiky ze strany Fedu by mohlo být chybou ze strany tvůrců hospodářské politiky. Nicméně dolaru se v takové situaci daří, neboť jestřábí (prozatím jen komunikace) americké centrální banky vede k likvidaci rizikovějších pozic a návratu do bezpečných aktiv, kterými jsou americké dluhopisy. Poslední den v týdnů již nepřijdou žádná další data, ale bude se hodit i nadále sledovat komunikaci představitelů Fedu (měl by promluvit Kaplan - holubice).



Akcie

Americké akciové trhy se po většinu včerejší obchodní seance hledaly. Své čtvrtletní výsledky hospodaření včera zveřenily Macy´s, Nvidia nebo Victoria´s Secret. Zatímco první dvě jmenované firmy udělaly svým investorům radost, akcie Victoria´s Secret po úvodním 8% propadu odepsaly přibližně 3 %. Akcie Macy´s přidaly bezmála 20 %. Pod silným prodejním tlakem zůstaly akcie čínských internetových společností, když ETF Invesco China Technology pokleslo již podeváté během posledních 11 dní. Od začátku měsíce ETF ztratilo již přes 10 %. Obavy z rostoucí čínské regulace tohoto odvětví se včera nejvíce podepsaly na akciích Alibaba a Didi, které zaznamenaly více než 6% ztráty.