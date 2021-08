Jedna z nejprudčeji rostoucích komodit je nyní jedna z nejvolatilnějších

Rekordní propad železné rudy přichází s vyšší volatilitou. Investoři se totiž potýkají se složitou politickou situací v Číně a nerovnoměrným oživením globální poptávky. Jedna z nejžhavějších komodit při letošním komoditním boomu je nyní jedna z těch nejvolatilnějších. Pětitýdenní hluboký propad futures kontraktů i propad na spotovém trhu způsobily, že oproti květnovému maximu ztratila přibližně 40 % své hodnoty. K tomu přispěla i snaha Číny snížit produkci oceli a omezit tak znečištění.



Pozornost se nyní otáčí k nejistému vývoji na straně spotřeby, čímž roste pravděpodobnost dalších prudkých a krátkodobých pohybů. Čínská poptávka vykazuje oslabení, avšak roste očekávání, že se úřady zaměří na infrastrukturu, aby tím pomohly ekonomice. Na její růst přitom má značný vliv i rostoucí počet nových případů koronaviru.



Benchmarková spotová cena železné rudy s 62% obsahem železa se ve čtvrtek propadla o 14 %, což je největší pokles v historii. Futures v Singapuru po čtvrtečním 12% propadu v pátek vzrostly o 5,9 % na 138,30 dolarů za tunu, ale i tak se drží poblíž nejnižší hodnoty od prosince.

„Jsme na těchto úrovních masivně býčí vzhledem k očekávanému oživení poptávky po oceli, jakmile Čína překoná současnou epidemii Covid,“ uvedl Atilla Widnell, výkonný ředitel společnosti Navigate Commodities. „U železné rudy pozorujeme silnou podporu na úrovni 140 USD za tunu a vlastně vypadá velmi přeprodaně.“



Úředníci přistoupili ke stimulačním opatřením na podporu růstu, což podpořilo poptávku po komoditách, které jsou klíčové pro infrastrukturu a nemovitosti. Současně se snažili snížit produkci oceli a očekávaný příval restrikcí vedl k rapidně vyšší ceně železné rudy a oceli a k inflačním tlakům, které vedly k omezení spekulací s komoditami, zpřísnění úvěrů a snížení výdajů na výstavbu.

Pozorovatelé trhů se snaží zjistit, do jaké míry se nižší spotřeba promítá do cen. Podle by cena železné rudy mohla nadále klesat kvůli slabé poptávce po oceli v Číně, zatímco analytik u Kallanish Commodities Tomas Gutierrez uvedl, že železná ruda se pohybuje v blízkosti dna a že slabší druhá polovina roku už je naceněna.

„Poptávka po oceli ve druhé polovině roku oslabí společně se zpomalujícím nemovitostním trhem, ale rapidní pokles není pravděpodobný, protože se země rozhodla zvýšit investice do infrastruktury, aby vykompenzovala potenciální ekonomická rizika,“ uvedl Xu Xiangchun, který se v oboru pohybuje více než 30 let a je ředitelem výzkumné společnosti Mysteel Global.

Cenu železné rudy pravděpodobně podpoří dlouhodobé omezení nabídky. Společnost Vale se snaží obnovit produkci od havárie na přehradě před dvěma lety, zatímco australský gigant uvedl, že se snaží držet tempo s poptávkou. “Ceny klesly na udržitelnou úroveň,” řekl Rohan Kendall z Wood Mackenzie’s, vedoucí oddělení výzkumu pro železnou rudu. „Trh se železnou rudou je i nadále náchylný na přerušení dodávek a jsou pravděpodobné krátkodobé skoky v její ceně.“



Zdroj: Bloomberg