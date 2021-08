Zůstaneme doma? Jaký dopad by to mělo na ekonomiku?

Může mít oživení ve stylu „zůstaňte doma“ nějaký dopad na to, jak bude vypadat další ekonomický vývoj? Na tuto otázku odpovídal na Bloomberg Markets známý ekonom Stephen King, který působí jako hlavní poradce . On sám podle svých slov stále pracuje z domova, jen před časem navštívil svou kancelář, aby „nezapomněl, jak to tam vlastně vůbec vypadá.“



Jmenovec slavného spisovatele kdysi hovořil o tom, jak jsou lidé zklamaní, když jim řekne, že není oním spisovatelem, ale ekonomem. Na Bloombergu pak zmínil, že firmy budou podle něj muset hodnotit přínosy a negativa opětovného přesunu lidí od práce z domova do práce v kanceláři. Mezi negativa lze řadit zvýšené zdravotní riziko, společnosti tak mohou zvažovat různé druhy střídání se v kanceláři. Specifickou otázkou pak jsou mladí lidé, kteří do zaměstnání nastupují přímo ze školy. U nich je totiž významnější téma přímého kontaktu se spolupracovníky a učení se od nich.



Podle ekonoma tak může v následujících několika letech dojít k velkým změnám oproti tomu, jak vypadalo zaměstnání před pandemií. Nyní se ale nacházíme ve fázi mnoha experimentů a jejich výsledky mohou mít nezanedbatelný vliv i na produktivitu, a tudíž na celou ekonomiku. Například ve Velké Británii je pak podle Kinga patrné, že řada lidí by ráda dál pracovala z domova, k nim se ale musí najít ti, kteří budou pracovat přímo v zaměstnání a práci z domova jim tak umožní. Jenže těch druhých je podle ekonoma nedostatek a trh práce tedy nyní nefunguje stejným způsobem jako v minulosti.





Je také například možné, že by se lidé vzdali části růstu mezd výměnou za možnost pracovat z domova? King na to odpověděl, že těžko říci, protože se mění velký počet věcí. Celkově ale podle něj bude z ekonomického hlediska nejdůležitější vývoj produktivity. Tedy to, zda jsou lidé pracující z domova více či méně produktivní ve srovnání s tradiční prací ve firmě. King míní, že někteří jsou produktivnější, protože jim vyhovuje prostředí, ve kterém nejsou tolik vyrušováni a podobně. Jiní ale s prací z domova zápasí a celkový efekt tak zatím zůstává nejasný.



Mzdy a monetární politika



King byl tázán i na vývoj mezd a s ním související nastavení monetární politiky. Podle jeho názoru centrální banky čelí vysoké nejistotě, protože k tomu, aby se ekonomika nořila z recese vyvolané pandemií, nedochází zase tak často. Zřejmé ovšem je, že v některých zemích a částech ekonomiky dochází k vyššímu růstu mezd. King k tomu dodal, že situace je specifická i v tom, že je omezený pohyb lidí z jedné země do druhé. To může vést k tomu, že někde panuje větší nedostatek práce, než by tomu bylo při zachování volného pohybu, a následně dochází i k vyššímu růstu mezd.



Současná nejistota znamená, že může dojít k chybě v monetární politice, ale ne proto, že by centrální bankéři chtěli záměrně chybovat. Je totiž těžké odhadnout další vývoj, rozumné je podle ekonoma uvažovat o možnosti přechodné vyšší inflace i dlouhodobějších inflačních tlaků. Každý scénář ale implikuje úplně jiné nastavení monetární politiky.



