Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se zvýšila, u podnikatelů ale opět klesla

Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu meziměsíčně snížila o 1,1 bodu na 98,6 bodu. Klesla podruhé v řadě, v červenci to ale bylo o 4,3 bodu. V srpnu se zhoršila důvěra v případě podnikatelů, což ovlivnil vývoj v průmyslu a cestovním ruchu. Naopak u spotřebitelů důvěra vzrostla. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s loňským srpnem jsou všechny indikátory na vyšší úrovni.



Důvěra v ekonomiku u podnikatelů v srpnu klesla o 2,2 bodu na 97,1 bodu. „Na rozdíl od předešlého měsíce byla srpnová důvěra podnikatelů výrazně ovlivněna kromě pokračujícího poklesu sentimentu v průmyslu i snížením důvěry ve službách, zejména v odvětvích přímo nebo nepřímo navázaných na cestovní ruch a částečně průmysl,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.



Mezi průmyslovými podniky se důvěra snížila o 1,6 bodu na 97,1 bodu. Podruhé za sebou klesl podíl podnikatelů, kteří očekávají v příštích třech měsících růst tempa výrobní činnosti. Je tak na svém pětiměsíčním minimu. Důvěra podnikatelů v obchodu klesla o 2,3 bodu na 102,4 bodu, ve službách pak o 3,4 bodu na 94,2 bodu.



V případě stavařů se důvěra v ekonomiku naopak zvýšila o 2,4 bodu na 116,4 bodu. "Popáté v řadě vzrostl podíl podnikatelů očekávajících zvýšení cen stavebních prací. Výsledné saldo tohoto ukazatele se tak dostalo na nejvyšší hodnotu od října 2008," uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů.



U spotřebitelů se důvěra meziměsíčně zvýšila o 4,1 bodu na 106 bodů. Nižší byl podíl lidí, kteří očekávají v příštích 12 měsících zhoršení celkové ekonomické situace. Přibylo naopak těch, kteří čekají zlepšení vlastní finanční situace. Obavy z růstu nezaměstnanosti po červencovém zvýšení mírně klesly. "Počet respondentů obávajících se růstu cen zůstal i v srpnu výrazně vysoký," dodali statistici.



Průzkum mezi podnikateli se uskutečnil od 1. do 17. srpna, mezi spotřebiteli od 1. do 15. srpna.

Zdroje: ČTK, ČSÚ, Reuters