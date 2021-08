Škoda přestane vyrábět kultovní auto českého chataře a chalupáře. Fabia kombi skončí kvůli prostoru pro elektroauta

Jel jsem v litrové fabii a ono se to nechtělo ani rozjet. Tak jsem zastavil a ono to zdechlo úplně:-) Rikam si co s tím?? Za mnou kolona a pán za mnou říká, že to má nějaký autostop, že musím šlápnout na spojku:-) Proti tomu je malé městské elektrické citigo formule se slušným odpichem, kde každému autu z křižovatky ukáže záda a hlavně nikdy nezdechne při zastavení:-)

štíreček