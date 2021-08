Ekonomická hodnota stárnutí a dividenda dlouhověkosti

Většina dětí narozených v zemích s vysokými příjmy dnes může očekávat, že se dožije vysokého věku, a proto je pro ně stárnutí důležitou prioritou. Podle článku od trojice autorů Martina Ellisona, Andrewa Scotta, Davida Sinclaira ale další prodlužování střední délky života v USA přináší čím dál nižší návratnost. Cennější je podle nich zaměřit se na snížení morbidity neboli nemocnosti. Obzvláště cenná jsou pak léčiva, která zlepšují jak zdraví, tak i prodlužují délku života. Zaměřování se na stárnutí přináší oproti léčbě jednotlivých nemocí také významné synergie.

Průměrná délka života se za posledních 150 let dramaticky zvýšila, jenže ne všechny roky navíc znamenají roky ve zdraví. Vzhledem k tomu, že podíl života v dobrém zdravotním stavu zůstává víceméně konstantní, znamená to nárůst počtu let se špatným zdravotním stavem. Břemeno tak spočívá na chronických nepřenosných onemocněních, která podle odhadů způsobují celosvětově více než 71 % úmrtí. Mezi tyto nepřenosné choroby patří nemoci související se stárnutím, jako je demence, rakovina, chronická bronchitida, kardiovaskulární onemocnění a cukrovka.

V důsledku toho roste důraz na „zdravé stárnutí“ a přibývá i výzkumů, které se zaměřují na biologii stárnutí s perspektivou léčby, která může oddálit nebo dokonce zvrátit dopady stárnutí. Ekonomické obavy ze stárnoucí společnosti se zaměřují na změny ve věkové struktuře populace a otázkou je, zda je možné dosáhnout dividendy dlouhověkosti tím, že změníme to, jak stárneme. Autoři k zodpovězení této otázky používají monetární hodnotu pro ochotu platit za různé hypotetické intervence, které vedou ke zlepšení střední délky života, nižší chorobnosti a zpoždění stárnutí. Výsledky jsou následující:

Delší délka dožití, která nevede ke zlepšení zdravotního stavu, má klesající návratnost. Na základě aktuálních údajů o zdraví a střední délce života v USA má zvýšení průměrné délky života o jeden rok ve srovnání se současnými 78,9 lety hodnotu 118 100 dolarů. Další dodatečné zvýšení (prodloužení délky života ze 79,9 na 80,9) má hodnotu 114 100 USD a ochota platit v reakci na další zisky dále klesá. Přínosy se snižují kvůli diskontu (událostem, které se dějí dál v budoucnosti), a kvůli zhoršujícímu se zdraví.

Prodloužení délky života je nejcennější pro starší lidi. Osmdesátiletý člověk oceňuje další rok dožití (přičemž zbývající délka života se pohybuje od 8,4 do 9,4 let) na 312 200 USD ve srovnání s 118 100 USD u novorozenců. Ochota platit stoupá s věkem kvůli brzkému přínosu pro starší lidi a také proto, že pravděpodobnost, že 80letý člověk dosáhne věku 88,4 let, je výrazně vyšší než u někoho, kdo je teprve novorozenec.

Dosažení úplného snížení nemocnosti je ceněno více než jakékoli další přírůstky délky života, ale rovněž s klesající návratností. Pro novorozence v USA má zvýšení průměrné délky života ze současných 68,5 let na 69,5 let hodnotu 242 000 USD, další rok (z 69,5 na 70,5 let) má hodnotu už jen 233 400 USD, další 224 100 USD atd. Hodnota dalšího roku prodlužujícího střední délku zdravého života v USA má ale vždy větší hodnotu než pouhé prodloužení střední délky života. Dosažení úplného snížení nemocnosti je tak důležitější prioritou než prodloužení života.

Oddálení stárnutí převyšuje hodnotu lepšího zdraví i prodloužení střední délky života a jeho návratnost se snižuje pomaleji. Oddálení stárnutí zahrnuje změnu vztahu mezi chronologickým a biologickým věkem tak, aby se v každém věku zlepšovala úmrtnost a zároveň snižovala nemocnost. Oddálení stárnutí tak, že se tímto způsobem prodlouží průměrná délka života o další rok (ze 78,9 na 79,9 let), má pro jednotlivce hodnotu 178 700 dolarů, protože se zároveň s délkou života zlepšuje i zdraví. Komplementarita mezi zdravím a délkou života také znamená, že návratnost klesá pomaleji.

Potenciální zisky z oddálení stárnutí jsou značné ve srovnání s léčbou jednotlivých chorob. Ekonomická hodnota oddálení stárnutí je podle očekávání značná a často větší než při eradikaci jednotlivých chorob. Velikost přínosů z oddálení stárnutí nastává prostřednictvím dvou kanálů. Prvním z nich je, že ovlivňují výskyt několika nemocí, a tak se agregují i tyto přínosy. Druhý je způsoben protichůdnými riziky. Přínosy z vymýcení jedné nemoci jsou sice značné, ale jsou omezeny přítomností jiných nemocí (například přínosy z vymýcení rakoviny jsou omezené kvůli výskytu demence). Naopak oddálení stárnutí snižuje výskyt vícero nemocí, a tím omezuje protichůdná rizika. Zisky z oddálení stárnutí jsou proto větší než součet dopadů pro každou nemoc zvlášť.

Přínosy toho, jak stárneme, rostou o to více, čím jsme úspěšnější při oddalování stárnutí. K tomu dochází, protože oddálení stárnutí navyšuje průměrný věk společnosti a vede k tomu, že žije více lidí, což obojí zvyšuje hodnotu dalšího zkvalitňování stárnutí.

Nyní se podívejme na souhrnné přínosy napříč věkovými skupinami USA. Oddálení stárnutí tak, že se průměrná délka života prodlouží o jeden rok (a zlepší se i zdraví), má hodnotu 38 bilionů dolarů, popř. 30 bilionů dolarů, pokud ignorujeme výhody plynoucí ještě nenarozeným generacím. Soustředění se na souhrnné hodnoty vnáší do výpočtů další dynamiku, protože zlepšení kvality stárnutí vede ke zvýšení průměrného věku společnosti a většímu počtu žijících lidí. Obojí pak zvyšuje hodnotu dalšího dodatečného oddálení stárnutí. Tyto dva efekty vyrovnají klesající návratnost oddálení stárnutí, ke které dochází na individuální úrovni.

Podle OSN se v každé zemi na celém světě v příštích 30 letech očekává další prodloužení střední délky života a rostoucí podíl starších lidí. Výsledkem je posun v chorobách, na které se musí zdravotnický systém zaměřit. Na základě aktuálních údajů o zdraví a dlouhověkosti v USA je snížení nemocnosti cennější než jakékoli další přírůstky délky života. Také hodnota léčby zaměřené na oddálení stárnutí je zásadní a převyšuje přínosy z léčby jednotlivých nemocí. Zároveň se objevila zajímavá dynamika, kdy čím lépe společnost stárne, tím více si cení dalšího zkvalitnění stárnutí. Komplementarita mezi zdravím a průměrnou délkou života, eliminace protichůdných rizik a rostoucí průměrný věk společnosti i počet starších lidí - to vše znamená, že se společnost bude stále více zaměřovat na nový zdravotní požadavek – kvalitní stárnutí.

Zdroj: Vox.eu; Autoři: Martin Ellison, Andrew Scott, David A. Sinclair