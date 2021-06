Dopady pandemie jsou velmi nerovnoměrné, říká Warren Buffett. Ještě není konec

Hospodářské dopady pandemie covidu-19 jsou mimořádně nerovnoměrné. Zatímco statisíce či miliony malých firem utrpěly strašlivé škody, většina velkých společností si vede převážně dobře. V rozhovoru s televizí CNBC to řekl americký investor Warren Buffett. Nejistota spojená s pandemií podle něj zdaleka neskončila.



"Ještě není konec," uvedl devadesátiletý investor a filantrop. "Je to velmi nepředvídatelné, pro většinu lidí a podniků se ale situace vyvinula příznivěji, než se očekávalo," dodal.



Buffettův dlouholetý obchodní partner Charlie Munger upozornil, že některým podnikům, například prodejcům automobilů, přinesla pandemie nečekané zisky. "Prodejci automobilů vytvářejí zisky, jakých by bez pandemie nedosáhli," prohlásil.



Největším ponaučením z pandemie covidu-19 je podle Buffetta zjištění, jak špatně může být svět připraven na krizové situace. "Přijde další pandemie, víme to. Víme, že existují jaderné, chemické, biologické a nyní i kybernetické hrozby. Každá z nich v sobě nese hrozivé možnosti," varoval Buffett.