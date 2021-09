Průmysl v USA drží tempo při silné poptávce a ústupu cenových tlaků

Srpnový report ISM si přichystal pro trhy pozitivní překvapení. Hlavní index aktivity se oproti červenci nepatrně zvedl na 59,9 bodu a překonal tak odhady nastavené na 58,5. Co je důležité, tento výsledek hodně stojí na silné poptávce, přičemž cenové tlaky se zmírnily. Nové informace tak budou držet dole obavy z rychlejšího utahování politiky Fedu, zatímco nezhorší očekávání o oživení. Pro akcie i výnosy dluhopisů jde podle nás o signál k růstu, který je ovšem zatím na trzích skromný.

Hlavní index zůstává dál na vysokých úrovních ukazujících dynamický růst aktivity. Stojí na přílivu zakázek, který oproti červenci opět zrychlil, a také na zrychlující produkci. Naproti tomu stojí zkrácení lhůt pro dodávky, což je ovšem příznivý jev ukazující na zmírňování omezení v dodavatelském řetězci. Podobný signál vysílá také dílčí index cen, který se snížil. Jeho hodnota na 79,4 je samozřejmě stále hodně vysoká, ale za poslední dva měsíce už klesl poměrně dost. Jednak půjde o zmenšení tlaku ze strany komodit, jednak se možná produkce lépe srovnává se silným nárůstem poptávky.





Dalším dílčím indexem, který oproti červenci klesl, je ten postihující zaměstnanost. Nyní nově naznačuje její lehký srpnový pokles. Oživení trhu práce je obecně příznivý jev, ale v současné situaci jeho pomalejší náprava spíše upevní názory, že měnová politika ještě zůstane nastavená na maximální podporu a Fed nebude spěchat se změnou.

Co se týče indikací pro trh práce, dnes také vyšla zpráva ADP o zaměstnanosti ve firemním sektoru, která v podstatě hovoří o něčem podobném. Srpnový výsledek 374 tis. nových pracovních míst notně zaostal za odhady ve výši 638 tis. Oficiální vládní data naplánovaná na pátek se zřejmě nebudou vyvíjet stejně, neboť ADP se s nimi v posledních měsících docela rozešlo. Pokud by však dávalo aspoň hrubou indikaci, trh práce by neměl vyslat signál o příliš velké síle.





Když se vrátíme zpět k reportu ISM, slovní odpovědi z firem v zásadě potvrzují, že poptávka je hodně silná a byznys jede. V ještě rychlejším rozjezdu ho pak stále brzdí omezení jako nedostatek čipů, lidí, problémy s přepravou a zdražujícími vstupy.