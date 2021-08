Bitcoin opět roste nad 50 000 dolarů a míří na rekordní maxima

Bitcoin poprvé od května překonal hranici 50 000 USD, jak se ceny kryptoměn dále postupně zotavují z propadu před třemi měsíci. Tato největší virtuální měna dnes podle údajů Coin Market Cap roste o 1,7 % na 50 138 dolarů a rostou i další měny jako ethereum či cardano.

Zotavení na virtuálních měnách nabudilo instinkty zastánců krypta a do módy se tak opět vrátily předpovědi věštící bitcoinu cenovku 100 000 dolarů a více. Jiní tomuto volatilnímu aktivu prozatím připisují jen širší obchodní rozptyl.

"Vidíme zde velmi býčí znamení," řekl Vijay Ayyar, šéf pro Asii a Pacifik u kryptoburzy Luno. Bitcoin by mohl „znovu otestovat historická maxima“ poté, co překročil úrovně, které někteří považovali jako problémové.

Sentiment na trhu těží z oznámení společnosti PayPal, že umožní britským zákazníkům provádět transakce v kryptoměnách. Jedná se tak o první mezinárodní expanzi krypto služby PayPal mimo USA a o další náznak, že tento sektor začíná kryptoměny přijímat. Kryptoměnová burza Coinbase navíc minulý měsíc oznámila, že nakoupí kryptoměny za půl miliardy dolarů a že bude do kryptoměn investovat deset procent svých budoucích zisků.

V dubnu dosáhl bitcoin rekord téměř 65 000 USD díky přílivu likvidity, sázkám na rychlé peníze a optimismu ohledně rostoucí poptávky institucionálních investorů. Optimismus podpořily také podpůrné názory miliardáře Elona Muska a úpis akcií Coinbase Global.

Později se však objevily kritičtější názory, a to i od Elona Musk, zaměřené na environmentální náklady za energii spotřebovanou počítači k těžbě bitcoinu. Náladu také zhoršila regulace této kryptoměny v Číně. Peking například podnikl kroky proti takzvaným těžařům kryptoměn, zatímco čínská centrální banka vyzvala finanční instituce, aby přestaly poskytovat služby související s kryptoměnami. Bitcoin se tak v květnu propadl pod 30 000 dolarů.

Po oživení se hodnota krypta podle CoinGecko vyšplhala z 1,2 bilionu dolarů před měsícem na aktuálních přibližně 2,2 bilionu dolarů. Býci nabrali odvahu po komentářích Muska a Ark Investment Management Cathie Woodové. Pomohly také spekulace o možném zapojení .com do sektoru kryptoměn. Musk minulý měsíc řekl, že by rád zažil úspěch této kryptoměny a že si sám koupil bitcoin, ethereum a dogecoin. A Woodová uvedla, že by korporace měly zvážit přidání bitcoinu do svých rozvah.

Tzv. hash rate (výpočetní síla vynaložená na bitcoin) se také zvýšila z minim z počátku července, což je známkou toho, že se tento sektor po narušeních způsobených regulacemi Číny přizpůsobuje.

Bitcoin se „blíží vyššímu konci mnou očekávaného v rozmezí od nízkých 40 000 až po nízkých 50 000 dolarů,“ napsal v pondělním sdělení Rick Bensignor, generální ředitel společnosti Bensignor Investment Strategies.

Ether se také vyšplhal díky upgradu své základní sítě, který signalizuje omezenější nabídku tohoto tokenu. Cardano se v poslední době dostalo na třetí místo po technologických vylepšení, díky nimž může být tato síť užitečnější

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.