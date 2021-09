Průmyslová výroba v Německu opět roste, Patria vydala nové cílové ceny pro české banky a evropské futures míří do červeného

Průmyslová výroba v Německu se v červenci vrátila k růstu, Evropa ale čelí krizi dodávek energií. prodal svou nizozemskou divizi T-Mobile a naopak navýšil podíl v T-Mobile US. Čínský export v srpnu nečekaně vzrostl díky silné poptávce z USA a Evropy. A v El Salvadoru dnes vstupuje v platnost zákon o bitcoinu.

Futures na evropské akcie dnes ukazují na otevření v červeném: Euro Stoxx 50 -0,1 %, DAX -0,1 % a FTSE 100 -0,2 %.

Patria drží doporučení KOUPIT na Erste Bank s cílovou cenou 41 EUR (vs 26 EUR). Na Komerční banku rovněž drží doporučení KOUPIT a cílovou cenu navyšuje na 934 Kč z 833 Kč. Na Monetu snižuje doporučení na DRŽET s cílovou cenou 94 Kč (vs 72 Kč). Více zde.

Evropa čelí šoku z cen energií. Krize dodávek zvedá náklady na výrobu energie v době, kdy se otevírá stále více podniků a lidé se vrací do kanceláří a zvyšují poptávku. Benchmarkové evropské futures na plyn obchodované v Nizozemsku dosáhly v pondělí rekordních hodnot, stejně jako ceny ve Velké Británii. To by mohlo dále podporovat inflaci a brzdit hospodářské oživení.

Německá telekomunikační skupina prodala svou nizozemskou divizi T-Mobile za 5,1 miliardy eur. Novým majitelem jsou soukromé kapitálové společnosti Apax a Warburg Pincus. také zvýší podíl v T-Mobile US o 5,3 na 48,4 procenta tak, že si vymění akcie s japonskou Softbank, která výměnou získá podíl 4,5 procenta v . Více zde.

Průmyslová výroba v Německu se v červenci zvýšila o jedno procento oproti červnu. Vrátila se tak k růstu po předchozích třech meziměsíčních poklesech za sebou. Německé továrny tak pomalu překonávají problémy v dodavatelských řetězcích.

Čínský export v srpnu nečekaně vzrostl díky silné poptávce z USA a Evropy. Maloobchodníci pravděpodobně uspíšili své vánoční objednávky. K nárůstu došlo navzdory přerušení provozu v druhém největším čínském přístavu minulý měsíc, což zvýšilo náklady na dopravu. Vývoz by se přesto mohl ve čtvrtém čtvrtletí ochladit, protože srovnávací základna s minulým rokem bude méně příznivá, upozornil Bloomberg Intelligence.

Obchodníci na Redditu mají v hledáčku nepříliš překvapivý cíl: bitcoin. Někteří uživatelé platformy diskutují, že dnes masově koupí bitcoin v hodnotě 30 USD, aby tak podpořili vstup v platnost nového bitcoinového zákonu v latinskoamerické zemi Salvador. Bitcoin dnes ráno roste.

Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.