Deutsche Telekom prodala nizozemskou T-Mobile a zvedla podíl v T-Mobile US

Německá telekomunikační skupina prodala svou nizozemskou divizi T-Mobile za 5,1 miliardy eur (téměř 130 miliard Kč). Novým majitelem jsou soukromé kapitálové společnosti Apax a Warburg Pincus. Firma, která působí i v České republice, to uvedla ve svém dnešním sdělení. Část takto získaných peněz použila k navýšení podílu ve své dceřiné společnosti T-Mobile US.



Deutsche Telekom zvýší podíl v T-Mobile US o 5,3 na 48,4 procenta. Generální ředitel firmy Tim Höttges dlouhodobě usiluje o to, aby v tomto americkém operátorovi držel kontrolní většinu. Jeho společnost obchod uskuteční tak, že si vymění akcie s japonskou Softbank, která výměnou získá podíl 4,5 procenta v .



Celkem od Softbank koupí zhruba 45 milionů akcií T-Mobile US. Softbank pak získá asi 225 milionů nových akcií , což z ní učiní druhého největšího soukromého investora tohoto koncernu.



Na T-Mobile Netherlands nenahlížela nikdy jako na svou hlavní oblast podnikání, uvedla agentura Reuters. Kontrolu nad ním převzala od švédského Tele2 v roce 2018.



Deutsche Telekom je největší telekomunikační skupinou v Evropě, na jejích celkových tržbách se loni více než třemi čtvrtinami podílely aktivity mimo Německo. Součástí podniku je i T-Mobile Czech Republic.

Foto: Deutsche Telekom