Výnosy stoupají a akcie korigují předchozí úspěchy

Dobrá data z dnešního rána nedokázal doplnit německý index ZEW, který naopak naznačil značné ochlazení očekávání o ekonomice. Je možné, že výhled pro ekonomiku do dnešního vývoje na finančních trzích promluvil, ale nikoli v souvislosti s tímto indexem. Spíše by šlo o pohled na příští měsíce, kdy hlavní ekonomiky budou dál zpomalovat, zatímco centrální banky se chystají dříve či později ubrat na měnové podpoře. Čtvrteční zasedání ECB by takový sentiment navozovat mohlo, přestože se domníváme, že se banka bude chtít tvářit maximálně podpůrně a drobnou úpravu pandemického programu na nákup dluhopisů neoznačí za systematické omezení (tapering).



Na klesajícím akciovém trhu ale nakonec nemusí jít o nic jiného než o běžnou krátkodobou korekci po vytrvalém posouvání maxim. Americké indexy jsou dole o 0,4 pct, měřeno indexem S&P 500. Technologie však dodávají podporu - většině velkých techů se daří růst. V Evropě vidíme pokles u DAXu o 0,6 pct, AEX a FTSE 100 jsou dole o půl procenta, CAC 40 ztrácí 0,3 pct. Ani v tomto případě tedy nejde o nic velkého.

Že se sentiment točí kolem měnové politiky, naznačuje už značný nárůst dluhopisových výnosů. Americký i německý 10Y výnos je nahoře už o 5 bazických bodů a stoupají i kratší splatnosti, které lépe odrážejí spekulace o centrálních bankách. Spolu s tím citelně klesají drahé kovy, pod tlakem je dnes také ropa. Eurodolar obrací mírně dolů na 1,1840, čímž přináší ztráty koruně na páru s dolarem.

Česká měna vůči euru se však dnes neposunula vůbec nikam. V poslední době si koruna kráčí vlastní cestou a potenciální impulsy k pohybu v podstatě ignoruje. Dnes vyšly domácí maloobchodní tržby, které byly slabší, než se čekalo. Koruně by neměl vyhovovat ani nárůst výnosů ve světě spojený s očekáváními o hlavních centrálních bankách. A konec konců ani klesající akcie naznačující nižší apetit po riziku by koruně neměly svědčit.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3963 -0.0390 25.4667 25.3491 CZK/USD 21.4360 0.1635 21.4510 21.3565 HUF/EUR 348.8202 0.3483 349.2700 347.0000 PLN/EUR 4.5150 -0.1981 4.5297 4.5125

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6613 -0.0724 7.6794 7.6541 JPY/EUR 130.5295 0.1028 130.6030 130.3280 JPY/USD 110.1810 0.3041 110.2540 109.6970

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8591 0.1375 0.8615 0.8575 CHF/EUR 1.0875 0.0649 1.0884 1.0843 NOK/EUR 10.2726 -0.1476 10.3293 10.2576 SEK/EUR 10.1624 -0.0323 10.1664 10.1432 USD/EUR 1.1846 -0.2169 1.1885 1.1838

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3521 0.6084 1.3559 1.3389 CAD/USD 1.2624 0.7196 1.2645 1.2519