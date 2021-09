Ruská centrální banka popáté v letošním roce zvýšila úrokové sazby

Měnový výbor ruské centrální banky dnes zvýšil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Banka přistoupila ke zvýšení nákladů na úvěry v letošním roce již popáté kvůli trvale vysoké inflaci. V prohlášení zveřejněném na závěr zasedání výboru banka také naznačila, že by úroky mohly dále růst, a to i nad 7 procent.



Většina analytiků dotazovaných agenturou Reuters růst základní úrokové sazby očekávala. Někteří však předpokládali zvýšení až o půl procentního bodu, když v červenci stouply až o jeden procentní bod.



"Pokud se bude situace vyvíjet v souladu se základní prognózou, ponechává centrální banka otevřenou možnost dalšího zvýšení základní sazby na příštích zasedáních," uvádí se v prohlášení. "Rovnováha rizik zůstává výrazně posunuta směrem k proinflačním."



Centrální banka upozornila, že inflace k 6. září činila 6,74 procenta. Je však na dobré cestě k tomu, aby se příští rok vrátila na úroveň čtyř až 4,5 procenta. Cílem centrální banky je udržet inflaci na úrovni čtyř procent. Letos se má podle ní koncem roku inflace pohybovat v rozmezí 5,7 procenta až 6,2 procenta.



Vysoká inflace snižuje životní úroveň a je jedním z hlavních obav domácností. Tento měsíc se v Rusku konají parlamentní volby, v nichž podle všeobecného očekávání udrží dominantní postavení vládnoucí strana Jednotné Rusko. Vyšší úrokové sazby pomáhají krotit spotřebitelskou inflaci tím, že zvyšují náklady na úvěry, což snižuje atraktivitu půjček, a naopak zvyšují atraktivitu bankovních vkladů.



Vyšší sazby jsou také podporou pro rubl. Očekávání, že cyklus zvyšování úroků je blízko konce a v určitém okamžiku se obrátí, by pak mohlo podnítit příliv zahraničních financí do ruských státních dluhopisů.



Další zasedání měnového výboru ruské centrální banky se uskuteční 22. října, napsala agentura Reuters.