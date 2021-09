Norsko pokračuje v odstávkách a evropské ceny plynu rostou

Ceny zemního plynu v Evropě dnes ženou nahoru obavy z utahujících se dodávek před nadcházející zimou. Kromě toho pokračují údržbářské práce v norské plynárenské infrastruktuře. Dodávky z Norska, které je druhým největším evropským dodavatelem, klesly tento týden o 6,3 procenta. Tok suroviny s Ruska spadl o 16 procent.

Podle EnergyScan Engie by ale dalšímu nárůstu mohly bránit vybírání zisků finančními účastníky trhu a technické rezistence.

Evropský benchmark kontrakt na zemní plyn se obchoduje na rekordních maximech:

Benchmark pro evropské futures na zemní plyn vyrostl tento týden o 9,1 procenta. Kontrakt obchodovaný v Nizozemsku se dnes dopoledne pohyboval kolem 52,15 EUR za MWh. Kontrakt na příští měsíc v Británii si na ICE Futures Europe za týden připisuje přes 9 procent.

Ceny zemního plynu na příští měsíc jsou více než dvakrát tak vysoké, než je desetiletý průměr:





Evropské trhy s plynem letos vyrostly a pohybují se nedaleko rekordů. Regionální zásobníky vydrancovala poptávka spojená se zotavováním po pandemii. Poptávka ale roste i v Asii, což vyústilo v bitku o tankery pro LNG. Zemní plyn se v některých částech Evropy, třeba v Británii nebo ve Španělsku, používá také palivo při výrobě elektrické energie.

Určitá úleva by mohla přijít přes víkend, kdy skončí série odstávek. Naděje, že ceny by mohla narazit na strop, povstala ve čtvrtek. Ruský ministr energetiky Nikolaj Šulginov totiž prohlásil, že je možné, že skoro dokončený plynovod Nord Stream 2 začne brzy posílat do Evropy více plynu.

Zdroje: Bloomberg