ČEZ by mohl v budoucnu zajišťovat některé uhelné elektrárny na kratších kontraktech

Elektrárenská skupina ČEZ by mohla u některých svých uhelných elektráren, které se potýkají s rostoucími cenami emisních povolenek, v budoucnu přejít na krátkodobější zajišťovací kontrakty, což by zřejmě snížilo počet jejich provozních hodin, řekl v úterý finanční ředitel Martin Novák.

Podle v květnu zveřejněné strategie hodlá ČEZ srazit do roku 2030 podíl výroby elektrické energie z uhlí na 12,5% ze 36% v roce 2020, aby omezil svou uhlíkovou stopu. Firma tak reaguje na klimatické cíle EU a také poptávku investorů po akciích a dluhopisech firem, které se řídí takzvanou ESG strategií.

Čím dál větší tlak na ziskovost uhelných elektráren vyvíjejí také vysoké ceny emisních povolenek, které v EU rostou rychleji než ceny elektřiny a na začátku měsíce dosáhly rekordu nad 58 eury za tunu.

Novák řekl, že ČEZ uvažuje o tom, že bude provozovat více svých elektráren podobně jako paroplynovou v Počeradech, tedy na krátkodobějších kontraktech, než je zajišťování výroby elektřiny až na tři roky dopředu.

"Elektrárny, které by se dostávaly do stavu, že by mohly být blízké ztrátě - jakože tam zatím nejsou - tak tam zvažujeme, že budeme 'hedgovat' jiným způsobem, to znamená ne na tři roky dopředu... ale spíše na kratší bázi," řekl Novák agenturám Reuters a Bloomberg před hovorem s investory plánovaným na čtvrtek.

Taková změna by podle něj mohla znamenat, že by tyto elektrárny byly v provozu méně hodin v roce tak, aby bylo možné zajištit ziskovost jejich výroby.

Novák nicméně uvedl, že ani současná situace na trhu zatím nepovede k rychlejšímu odstavování uhelných elektráren.

"Nemyslím si, že současná situace má vliv na odstavení některých elektráren v řádu měsíců, už jen proto, že mají 'zahedgovanou' produkci elektřiny, ale i nákup povolenek za výrazně lepších cen, než jsou teď na trhu," řekl.

Tlak na rychlejší odstavování méně efektivních zdrojů by podle něj ovšem mohl zesílit v následujících letech v důsledku nepříznivého vývoje na trhu: "Ale to dnes nikdo asi nedokáže predikovat. Můžeme sledovat situaci a být připraveni na to nějakým způsobem reagovat."

Novák dále řekl, že investoři, zejména ti do dluhopisů, pozitivně reagují na environmentální, sociální a správní (ESG) strategii ČEZ a řada z nich může právě díky ní znovu nakupovat dluhopisy i akcie společnosti.

Akcie ČEZ, které v červnu podpořilo schválení mimořádné dividendy, za posledních 12 měsíců vystoupaly o 23%, zatímco evropský index sektoru podniků veřejných služeb za stejnou dobu přidal jen o 1,1%.





Zdroj: Reuters