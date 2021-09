Rozbřesk: Co stojí za růstem německých výnosů?

Rostoucí preference německé sociální demokracie a teoretická možnost “levicové koalice” po konci éry Angely Merkelové jsou jedním z důvodů, proč se v uplynulých týdnech odlepily německé výnosy ode dna a začaly růst. Německý desetiletý výnos od poloviny srpna vystoupal z -0,5 % na -0,3 %. Německé volby však nejsou jediným faktorem ve hře.



V neprospěch německých dluhopisů (tedy ve prospěch jejich vyšších výnosů) hrála ještě výrazněji kombinace vyšší inflace a změny v politice ECB. Ta se rozhodla na základě nové prognózy a zprávy o finančních podmínkách zmírnit tempo nákupů dluhopisů v rámci pandemického programu PEPP. Méně nakoupených dluhopisů do bilance ECB jednoduše znamená menší tlak na pokles jejich výnosů. A pokračující útlum mimořádných politik bude v našem výhledu tím hlavním faktorem, který by mohl tlačit německé výnosy ještě výše - tedy spíše o něco slabší poptávka po německých dluhopisech (ze strany ECB) než silnější nabídka německých dluhopisů (vítězství levice spojené s expanzivnější rozpočtovou politikou a většími deficity). Německý desetiletý výnos by v našem hlavním scénáři měl ke konci roku slavit návrat nazpátek do kladných hodnot (dalších plus 30 bps).



Na druhé straně je třeba si uvědomit, že se jedná o operativní změnu (ne nutně trvalý útlum) měnové expanze a i po konci pandemických programů pravděpodobně značnou část nahradí “tradičnější formy” měnové expanze. ECB tak na německém trhu pravděpodobně i v průběhu celého roku 2022 kompletně “vyluxuje” nabídku dluhopisů a ta zůstane další rok v řadě na rozdíl od Francie nebo Itálie záporná. Proto s probíhajícím útlumem pandemických programů pocítí opět daleko větší tlak dluhopisové trhy na jihu Evropy než ve fiskálně konzervativním Německu. V Itálii sázíme na růst desetiletého výnosu v nejbližším půl roce z dnešních 0,6 % na 1,4 %.

TRHY

Koruna



Česká koruna se drží v okolí 25,35 EUR/CZK - nebyla schopna ocenit nižší americkou inflaci, a to proto, že ani na eurodolarovém trhu nevyvolala americká čísla výraznější reakci. Výroky domácích centrálních bankéřů se v posledních dnech řadily od klasicky holubičího Aleše Michla až po jestřábího Vojtěcha Bendu. Guvernér Rusnok včera nechal v pořadu Události komentáře otevřenou rychlou i pomalou cestu utahování měnové politiky.



Zahraniční forex



Americká inflace za srpen (zejména pak její jádrová) včera překvapila nižším růstem, což sice vedlo k poměrně výrazné reakci na trhu dluhopisů, avšak na eurodolaru se to nikterak neprojevilo. Připomeňme, že spotřebitelské ceny v USA meziměsíčně rostly o 0,3, respektive po očištění o potraviny a energie o 0,1 procenta. To je v obou případech pod konsensem nastaveným na 0,4, resp. 0,3 pct. Meziroční inflace klesla podle očekávání na 5,3 z 5,4 procenta, jádrová inflace pak zpomalila rovnou na 4,0 z 4,3 pct. V detailech srpnové zprávy najdeme, že se na inflačních číslech se dál projevuje volatilita cen ojetých aut, ovšem tentokrát dolů, neboť začaly zlevňovat. Vedle toho vidíme, že ceny zvolnily tempo růstu i v důležitých položkách potravin nebo bydlení. Slušně klesají ceny dopravy. Proinflačně naopak dál působí energie, jejíž efekt bude ještě sílit. Zvýšeným tempem také míří nahoru ceny nových aut, ale už zpomalují. Pro Fed, který zasedá přesně za týden to znamená, že nebude akutně tlačen k tomu, aby nyní oznámil konkrétní datum, že spouští útlum nákupů dluhopisů. Naopak, šéf Fedu Powell může i nadále vyčkávat na to, zdali jej prezident Biden re-nominuje na jeho současný post i na další čtyři roky.

Dnes odpoledne bude trh pouze monitorovat výsledek americké průmyslové výroby za srpen.



Ve střední Evropě ztrácí polský zlotý, který kromě toho, že trpí nejnižšími (nejvíce zápornými) reálnými úrokovými sazbami v regionu, tak se musí potýkat i s politikou. Na domácí scéně se stále intenzivněji řeší vztahy s EU, které jsou s polskou vládou dlouhodobě napjaté. Opozice postoj vlády kritizuje s tím, že Polsku jednak hrozí uzavření kohoutů z dotačních fondů EU a jednak může být ve vzduchu i tzv. Polexit - tedy odchod Polska z unie. Popularita EU přitom u Poláků klesá.