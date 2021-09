Provozovatelé plynárenských soustav ve střední Evropě plánují vodíkový koridor přes Ukrajinu

Provozovatelé plynárenských soustav Česka, Slovenska, Ukrajiny a Německa chtějí společně vybudovat vodíkový koridor z Ukrajiny napříč střední Evropou. Myšlenka je společnou iniciativou slovenské společnosti Eustream, české společnosti Net4Gas, německé společnosti OGE a provozovatele ukrajinské plynárenské přenosové soustavy (Gas TSO of Ukraine). Společnou tiskovou zprávu firem dnes ČTK poskytl mluvčí Net4Gas Vojtěch Meravý. Možnou cenu projektu společnosti nesdělily.



Společná iniciativa nazvaná Středoevropský vodíkový koridor se zaměřuje na rozvoj vodíkové "dálnice" ve střední Evropě. Měla by sloužit pro přepravu vodíku z budoucích hlavních oblastí produkce na Ukrajině, která podle firem nabízí vynikající podmínky pro jeho masivní ekologickou produkci. Koridor má směřovat přes Slovensko a Česko do oblastí očekávané silné poptávky v Německu a EU. Podle společností rovněž umožní přepravu vodíku mezi zařízeními na výrobu vodíku a jeho spotřebiteli v Česku a na Slovensku.



Iniciátoři projektu se domnívají, že Středoevropský vodíkový koridor lze vytvořit částečným opětovným využitím stávající plynárenské infrastruktury v kombinaci s cílenými investicemi do nových specializovaných vodíkových potrubí a kompresorových stanic. To podle nich umožní přepravu vodíku na dlouhé vzdálenosti za přijatelnou cenu. Zmíněné firmy už začaly zkoumat technickou proveditelnost vytvoření koridoru.



"I když jsou tyto technické studie velmi složité, jsme přesvědčeni, že díky silnému mezinárodnímu partnerství budeme mít první výsledky o proveditelnosti, kapacitě a nákladech na takovou přepravu vodíku již v příštím roce," řekl dnes výkonný ředitel Net4Gas Andreas Rau. Podle generálního ředitele OGE Jörga Bergmanna je mezinárodní vodíková síť pro budoucí evropský trh nezbytná. "Středoevropský vodíkový koridor je důležitým krokem na této cestě, protože nabízí možnost dodávat značné množství vodíku do německých průmyslových center již od roku 2030," uvedl.



Slovensko a Česko podle společností totiž provozují rozsáhlý plynovodní koridor spojující Ukrajinu s evropskými oblastmi poptávky. Firmy uvedly, že slovenský, český i německý plynovodní systém lze rovněž využít k přepravě vodíku.



"Náš robustní přenosový systém by nabídl flexibilní a velmi nákladově efektivní způsob přepravy zelené energie dále na trhy EU. Jsme odhodláni připravit naši infrastrukturu na přenos vodíku a tím výrazně přispět k cílům EU v oblasti dekarbonizace," uvedl dnes Rastislav Ňukovič, generální ředitel společnosti Eustream, ve které má manažerskou kontrolu skupina EP Infrastructure z Energetického a průmyslového holdingu podnikatele Daniela Křetínského.



Česká vláda na konci července schválila vodíkovou strategii ČR, která umožní podpořit výrobu, využití, dopravu a skladování vodíku v energetice, průmyslu a dopravě. "Naše strategie je založená na čtyřech pilířích: výrobě nízkouhlíkového vodíku, využití nízkouhlíkového vodíku, dopravě a skladování vodíku, vodíkových technologiích," uvedl tehdy vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Prioritou první etapy od letoška do roku 2025 je využití vodíku v rámci takzvané čisté mobility.