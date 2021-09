Akcie a výnosy rostou. Německé volby přijaty kladně

Vstup do nového týdne je pro hlavní evropské akciové trhy pozitivní. Z klíčových indexů se vede dobře DAXu (+0,8 pct), poté co z voleb nevyplynula jednoznačná vláda. Náhled na výsledky je převážně pozitivní vzhledem k tomu, že je vyloučena čistě levicová koalice s postkomunisty a zablokovanost situace snižuje nejistotu tím, že vyznívá ve prospěch kontinuity současné politiky.



Zároveň je ovšem důležité, že trhy v podstatě dokázaly hodit za hlavu kauzu Evergrande a nestresuje je ani vytrvalý vzestup výnosů na hlavních dluhopisových trzích. CAC 40 aktuálně přidává 0,6 pct, FTSE 100 a AEX jsou výš o 0,3 procenta. Co se týče zmíněných dluhopisů, 10Y výnos je dnes v Německu nahoře o 2 bazické body, v USA jsou to skoro 4 body. Eurodolar se posunul těsně k hranici 1,1700. Ačkoli na akciích převládá nákupní zájem a měl by kurzu vyhovovat, vývoj krátkých výnosů dnes naopak hovoří pro jeho pokles.

Na programu jsou dnes objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA. Tato indikace poptávky pro průmysl a investiční aktivity ale nemívá velký vliv. Zásadnější data se čekají až dál během týdne.

Koruna se dál obchoduje vůči euru lehce nad 25,40. Také pro ni může být důležitý vývoj výnosů na hlavních trzích, neboť české výnosy tak rychle nerostou – tento faktor by působil negativně. Na druhou stranu je tu větší zájem o riziko na trzích. Poté, co trh začal naplno počítat s výraznějším zvýšením sazeb ČNB, nyní může koruna čekat na to, co ukáže její nová prognóza.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:08 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4266 0.0116 25.4378 25.3604 CZK/USD 21.7405 0.2814 21.7405 21.6450 HUF/EUR 357.8005 0.2539 358.2102 356.6800 PLN/EUR 4.5973 -0.2405 4.6186 4.5887

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5581 -0.3257 7.5825 7.5509 JPY/EUR 129.7779 -0.0443 129.8420 129.4810 JPY/USD 110.9640 0.2249 110.9840 110.5340

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8545 -0.3963 0.8578 0.8526 CHF/EUR 1.0849 0.2463 1.0864 1.0846 NOK/EUR 10.0340 -0.2993 10.0672 10.0239 SEK/EUR 10.1583 0.1855 10.1691 10.1204 USD/EUR 1.1696 -0.2018 1.1725 1.1684

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3780 0.0730 1.3780 1.3716 CAD/USD 1.2662 0.0616 1.2667 1.2611