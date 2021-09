Situace na trhu pohonných hmot v Británii se začíná zlepšovat. Tankujte jen, když je to potřeba, vzkazuje premiér Johnson motoristům

Situace na trhu pohonných hmot v Británii se začíná zlepšovat, uvedl včera premiér Boris Johnson. Motoristy vyzval, aby tankovali jako za běžné situace a ujistil je, že se vláda připravuje na zajištění dodávek. Informovala o tom agentura Reuters, která nicméně upozornila, že v některých regionech zůstávají zavřené stovky čerpacích stanic. Lidé tam na palivo dál čekají ve frontách i několik hodin.



"Vidíme, že se ta situace začíná zlepšovat. Z odvětví slyšíme, že čerpací stanice začínají být opět normálně zásobeny. Chtěl bych proto všechny vyzvat, aby se chovali jako za běžné situace a tankovali, když je to potřeba," uvedl Johnson.



Reuters připomíná, že jde o první vyjádření britského premiéra k současné krizi od konce minulého týdne, kdy petrochemické společnosti oznámily potíže s převozem benzinu a nafty z rafinerií na čerpací stanice.



Problémy s nedostatkem pohonných hmot u čerpacích stanic zvedají i cenu benzinu, která se v Británii ocitla na maximu od září 2013. Podle údajů motoristického sdružení RAC průměrná cena za litr benzinu včera vystoupila nad 1,36 libry (41 Kč).



Krizi v dodavatelských řetězcích, kterou způsobil nedostatek řidičů nákladních aut, umocnilo panické nakupování do zásoby. Za nedostatkem řidičů stojí více faktorů, včetně pandemie covidu-19 a odchodu Británie z Evropské unie. Důsledkem jsou výpadky v dodávkách různého zboží, včetně pohonných hmot nebo potravin pro supermarkety. S vysokou poptávkou jsou podle stanice BBC připraveny pomoci vojenské cisterny.



Vládní zdroj BBC potvrdil, že plně zásobovaných pohonnými hmotami je v Británii nyní 16 procent všech stanic. Za nejhorší situace o víkendu to bylo kolem deseti procent. Normální stav je podle tohoto zdroje asi 40 procent.



Podle asociace prodejců pohonných hmot PRA, která zastupuje bezmála 5500 z 8000 čerpacích stanic v zemi, je bez pohonných hmot kolem 37 procent čerpacích stanic. V neděli to byly asi dvě třetiny. "Vzhledem k současnému pravidelnému doplňování zásob se procento (stanic s palivem) v následujících 24 hodinách pravděpodobně zvýší," uvedl šéf PRA Gordon Palmer.