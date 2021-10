Zprávy z Ruska posílají dolů energie a tlumí napětí, inflace zlomila Poláky

Důležité zprávy dnes chodily z Ruska. To nejprve prohlásilo, že nemůže hrát žádnou roli v tom, co se děje na trhu s energiemi. si navíc přisadil s tím, že čeká "dobrou, studenou zimu". Prezident Putin ale později řekl, že je Rusko připraveno pomoci se stabilizací energetických trhů a že udržením aktuálního tempa by letošní dodávky do Evropy mohly být rekordní.

Příslib z Ruska poslal strmě dolů ceny zemního plynu, elektřiny, uhlí a menší měrou klesá také ropa. To je úleva rovněž pro dluhopisy, neboť se snižuje tlak na inflační očekávání. Výnosy dluhopisů se po růstu vracejí ke včerejším úrovním. Akciové indexy pak korigují výrazné intradenní ztráty: S&P 500 je -0,6 pct, Nasdaq -0,2 pct. V Evropě klesá DAX o 1,3 procenta, CAC 40 je dole o 1,1 pct a AEX s FTSE 100 ztrácí zhruba procento.

Dále dnes můžeme vyzdvihnout dění v Polsku. Tamní centrální banka tak dlouho razila tezi přechodnosti inflace a deklarovala své odhodlání udržovat maximálně podpůrnou politiku ještě po řadu měsíců... až dnes zvedla základní sazbu o 40 bazických bodů na 0,50 procenta. Zlomila ji vysoká inflace. V kontextu vysokých čísel včetně jádrových a dopadu cen energií na obzoru byl obrat tak trochu otázkou času, ale takto, bez nějakých slovních signálů, byl pro trh pochopitelně překvapivý. Zlotý posiluje k euru o 1,3 procenta.

Nechtějme domýšlet, co jak by tržní hráči vzali podobný veletoč dalších zastánců přechodnosti inflace z Fedu či ECB. NBP je samozřejmě z hlediska globálních trhů málo zajímavá, ale dobře ukazuje, jak inflace hraje proti ekonomikám a potažmo i trhům. Inflační čísla nejsou všude stejná, ale trend je podobný a po ČNB a NBP se klidně můžeme dočkat dalších "jestřábích překvapení".

Zpráva ADP dnes ukázala silnější tvorbu pracovních míst v zámoří. Výsledek 568 tisíc je zhruba v intervalu, kdy ho můžeme hodnotit pozitivně, tedy jako známku slušně se zlepšujícího trhu práce. Číslo může upevňovat očekávání, že Fed už v listopadu začne zmenšovat QE, ale ještě počkáme na oficiální vládní čísla v pátek.

Pokud by nyní divoký vývoj na energiích měl ustat, na trhu klesne nervozita ohledně dopadu na inflaci se všemi důsledky. Pozornost by zůstala upřena k reakci centrálních bank, sčítaly by se škody na ekonomice, ale více prostoru by dostalo i další aktuální téma - americký rozpočet, dluhový strop a stimul.

Eurodolar se odpoledne po poklesu usazuje u 1,1540. Zlato je i po odpoledním nárůstu mírně dole. Koruna ztrácí hlavně k sílícímu dolaru - obchoduje se už nad 22,00. Ani proti euru se jí však nedaří a kvůli dnešnímu negativnímu vývoji ve světě se stáhla nad 25,40.

