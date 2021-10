Podle šéfky Mezinárodního měnového fondu jsou rizika pro globální oživení čím dál vyšší

Podle Mezinárodního měnového fondu jsou rizika pro globální hospodářské oživení čím dál vyšší kvůli přetrvávajícím rozdílům v proočkovanosti zemí, zrychlující inflaci a narůstajícímu dluhu, což by mohlo nechat všechny rozvojové země daleko za zbytkem světa. Fond očekává, že hrubý domácí produkt mírně zaostane za 6% výhledem růstu z července, uvedla v úterý šéfka fondu Kristalina Georgieva.

"Rizika a překážky vyváženého globálního oživení“ jsou oproti poslední aktualizaci světového ekonomického výhledu z července ještě výraznější, řekla Georgieva. Fond má zveřejnit nový výhled příští týden na začátku výročního zasedání MMF a Světové banky, které se uskuteční v hybridním formátu online i osobně ve Washingtonu.

Oživení světové ekonomiky v poslední době brzdí vzestup počtu případů nákazy koronavirem v řadě částí světa a výpadky v dodavatelských řetězcích, které přispívají také k růstu inflace. Šéfka MMF varovala, že vysoká inflace by mohla přimět centrální banky k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb, což by mohlo vést k dalšímu zpomalení hospodářského růstu.

Georgieva upozornila, že Spojené státy a Čína, tedy dvě největší ekonomiky světa, zůstávají důležitými motory hospodářského růstu. Poukázala rovněž na příznivý vývoj v Evropě. "Naproti tomu v řadě jiných zemí se hospodářský růst dál zhoršuje, brzdí ho malý přístup k vakcínám (proti covidu-19) a omezená politická opatření," dodala.

Výroční zasedání přichází ve chvíli, kdy je šéfka MMF zapletena do skandálu z dob jejího působení ve Světové bance. Georgieva se proti obviněním, že v roce 2017 ovlivňovala výzkumnou zprávu ve prospěch Číny, ohradila s tím, že toto tvrzení je „jednoduše nepravdivé“. MMF v pondělí uvedl, že jeho výkonná rada provádí „důkladné, objektivní a včasné přezkoumání“ této záležitosti. Georgieva na obvinění v textu svého projevu nereagovala.

"Většině rozvíjejících se a rozvojových zemí bude trvat mnoho let, než se zotaví," řekla. "Po tomto opožděném oživení bude ještě obtížnější vyhnout se dlouhodobým ekonomickým jizvám, včetně těch ze ztráty zaměstnání, které obzvláště tvrdě zasáhnou mladé lidi, ženy a neformální pracovníky."

Pokud jde o inflaci, cenové tlaky by měly příští rok ve většině zemí odeznít, ale v některých rozvojových se a rozvíjejících se ekonomikách budou přetrvávat, uvedla Georgieva. Pokud inflace podnítí rychlý skok v úrokových sazbách, pak „by to představovalo velkou výzvu pro rozvíjející se a rozvojové ekonomiky s vysokou úrovní zadlužení“.

Tyto národy, které měly na začátku pandemie malou fiskální munici, ji nyní mají ještě menší, dodala. V srpnu fond zpřístupnil svým členům nové rezervy v celkové hodnotě 650 miliard dolarů, což je největší emise ve své historii. Georgieva vyzvala země se silnou ekonomickou pozicí, aby dobrovolně směřovaly finance do zvláštních práv čerpání nebo přidělovaly finanční prostředky do zemí, které to nejvíce potřebují.

Zdroj: Bloomberg, ČTK