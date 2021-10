Vonovia si zajistila více než 60 procent akcií Deutsche Wohnen

Německá realitní společnost Vonovia si zajistila více než 60 procent akcií menšího konkurenta Deutsche Wohnen. Je tak jeho většinovým vlastníkem. Vonovia to uvedla ve svém dnešním sdělení. Dlouho očekávanému spojení obou firem nabízejících nájemní bydlení tak už nestojí nic v cestě, protože získání poloviny akcií Deutsche Wohnen ze strany Vonovie byl jeho podmínkou. Fúze přichází v době, kdy Berlíňané, rozhněvaní růstem cen nájmů v hlavním městě, v poradním referendu podpořili vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů.



Vonovia se Deutsche Wohnen pokusila převzít opakovaně. V srpnu vylepšila svou nabídku držitelům jejich akcií o jedno euro na 53 eur za akcii, a do třetice tedy bude úspěšná.



Dnes Vonovia uvedla, že ti akcionáři, kteří její nabídku ještě nepřijali, tak mohou učinit v prodloužené lhůtě do 21. října. Nabídková cena zůstává stejná. Spojení firem bude v letošním roce největší realitní transakcí v Evropě.



Vonovia a Deutsche Wohnen vlastní dohromady zhruba 570.000 bytů, uvedla agentura DPA. Oba podniky před nedávnem uvedly, že městu Berlín prodají za 2,46 miliardy eur (62,5 miliardy Kč) téměř 15.000 bytů. Firmy tak chtěly pro svůj záměr získat politickou podporu. Zároveň už dříve sdělily, že omezí pravidelné zvyšování nájmů v Berlíně.



Vonovia je největší bytový koncern v Německu. Deutsche Wohnen je největším hráčem v soukromém nájemním bydlení v Berlíně.