Znovu jedeme nahoru. Trhy oceňují snížení energetického rizika i dohodu v zámoří

Včerejšek byl dost extrémní hlavně na trzích s energetickými komoditami. Jejich strmý růst se podařilo zlomit v podobně příkrý propad ruskému prezidentovi, který přislíbil pomoc se stabilizací trhů. Je celkem jasné, že tlačí na zrychlení schvalování Nord Stream 2, který by mohl zajistit dodatečné dodávky plynu. Ale i bez něj a bez podstatného navýšení objemu plynu jde o důležitou slovní intervenci, která dokázala zlomit exponenciální růst cen. Ten už vypadal jako mánie živící samu sebe. Energie dost možná zůstanou dražší než dříve, ale podstatně lépe s nimi nyní půjde kalkulovat a sníží se velká nejistota, kterou přinášely.

Druhou podstatnou zprávou ještě včera byla dohoda v zámoří na dluhovém stropu. Šéf republikánů v Senátu navrhl, že umožní navýšení do prosince. To by sice byla jen krátkodobá výhra, ale dávala by zároveň čas demokratům, aby schválili nový zákon v režimu, kdy jim stačí prostá většina. Zatím se této možnosti vyhýbali a dostali se do bodu, kdy prakticky nebylo možné zákon včas stihnout. Nakonec to tedy vypadá, že jako vždy hrozba krachu dotlačila politiky k řešení. Dokonce nepřichází ani v poslední minutě a trhy mají menší důvod k nervozitě.

Jsou tu i horší zprávy, například o výkonu německého průmyslu. Ten se v srpnu propadl, když na něj dolehly problémy s dodávkami dílů. Už včera přitom negativně překvapily průmyslové objednávky. Výkon reálné ekonomiky je samozřejmě důležitý, ale momentálně na trzích převládají výše zmíněná témata. Odpoledne nás čeká týdenní zpráva o žádostech o dávky v nezaměstnanosti v USA.

Akcie v Evropě začaly výrazným růstem a zisky zhruba drží. DAX , AEX i CAC 40 se obchodují asi 1,1 pct v plusu. Americké futures naznačují pozitivní start na Wall Street. Výnosy dluhopisů měly tendenci klesat, ale následně se vracejí na včerejší úroveň. Ve výrazném poklesu pokračují plyn, elektřina, uhlí i ropa, která ale v pohybech zůstává relativně umírněná. Eurodolar setrvává v klidu u 1,1560. Podobně i koruna se dnes pouze konsoliduje a vůči euru se obchoduje u 25,40.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4138 0.1015 25.4304 25.3701 CZK/USD 21.9890 0.0842 22.0015 21.9360 HUF/EUR 358.1650 0.0307 359.0600 357.3600 PLN/EUR 4.5443 -0.1714 4.5596 4.5413

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4498 -4.6819 7.4787 7.4644 JPY/EUR 128.8370 0.0843 128.9170 128.6325 JPY/USD 111.4890 0.0660 111.5260 111.2160

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8497 -0.0976 0.8524 0.8494 CHF/EUR 1.0718 -0.0033 1.0729 1.0713 NOK/EUR 9.9584 0.3741 9.9596 9.9063 SEK/EUR 10.1563 -0.1523 10.1715 10.1433 USD/EUR 1.1556 0.0095 1.1570 1.1550

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3732 -0.1511 1.3755 1.3693 CAD/USD 1.2588 -0.0183 1.2599 1.2564