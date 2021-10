Srpnová obchodní bilance skončila deficitem přes 28 miliard korun

Zahraniční obchod Česka vykázal v srpnu schodek 28,1 miliardy korun. V meziročním srovnání byl výsledek horší o 35,6 miliardy Kč. K deficitu přispěl menší vývoz aut a zdražování paliv. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který je dnes zveřejnil na svém webu.



Zahraniční obchod Česka letos skončil v deficitu potřetí za sebou. V červenci byl schodek 8,2 miliardy a v červnu 7,3 miliardy korun.



"Zahraniční obchod se zbožím byl v srpnu ovlivněn prázdninovým režimem v automobilovém průmyslu, což se mimo jiné projevilo poklesem vývozu motorových vozidel. K negativní obchodní bilanci přispěl také výrazný růst cen fosilních paliv," říká ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.



Přebytek v obchodu s motorovými vozidly meziročně klesl o 10,4 miliardy Kč. V srpnu se také dále prohloubil deficit obchodu s ropou a zemním plynem, základními kovy či elektronikou a optickými přístroji. Přechodem z přebytku do minusu se zhoršila bilance obchodu s elektrickými zařízeními.



Naopak pozitivní vliv měl na srpnový výsledek zahraničního obchodu především zlepšení bilance u kovodělných výrobků o 2,1 mld. Kč a u komodit jako jsou elektřina, plyn a pára o 1,1 mld. Kč.



Vývoz ve druhém prázdninovém měsíci vzrostl meziročně o 8,2 procenta na 277,5 miliardy korun, dovoz stoupl o 22,7 procenta na 305,5 miliardy Kč. Letošní srpen měl o jeden pracovní den více než loni.



Meziměsíčně se po sezonním očištění snížil export o 5,7 procenta a import proti červenci klesl o 1,5 procenta.



Bilance zahraničního obchodu s členskými státy Evropské unie skončila v srpnu pro Česko přebytkem téměř 37 miliard korun, který byl meziročně o 3,5 miliardy Kč nižší.



Schodek zahraničního obchodu s mimounijními zeměmi se meziročně zvětšil o 31,7 miliardy na více než 63 miliard korun. Zvětšil se zejména deficit obchodu s Čínou o 8,9 miliardy Kč a také Japonskem a Jižní Koreou. Přechodem z přebytku do schodku se zhoršila bilance obchodu s Ruskem.