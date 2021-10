Evropa zabrzdila před americkými daty

Krátkodobá dohoda o dluhovém stropu je na světě, z Číny přišla dobrá data o aktivitě tamního sektoru služeb. Asijským trhům se tak dařilo, ale Evropa naopak lehce koriguje včerejší jízdu. Zdejší hlavní akciové indexy klesají zhruba do půl procenta. Z negativní strany působí pokračující nárůst dluhopisových výnosů i stoupající ceny energií, které drží investory ve střehu, přestože zdaleka nejde o extrémní nárůsty, které jsme sledovali před pár dny. Opatrnost může pramenit i z pohledu na dnešní program, ve kterém je zveřejnění dat z amerického trhu práce.

Zářijová zpráva by v zásadě měla potvrdit, že se trh po nečekaně slabém srpnu zlepšil a Fed tak může začít ubírat měnovou podporu omezováním QE od listopadu. Poslední indikace naznačují, že by přírůstek pracovních míst neměl výrazně uskočit od odhadovaných 500 tisíc. V takovém případě by trhy mohly data přijmout celkem v klidu. Nepříznivé by bylo případné další zklamání zvedající obavy o růst, ale také příliš vysoké číslo podporující strach z rychlejšího postupu centrální banky. Hned poté, co si potvrdíme termín ukončení QE (pravděpodobně listopad až červen), totiž přijdou na řadu spekulace o zvedání úrokových sazeb.

Předpoklad zářijového zlepšení pracovního trhu je postaven na několika faktorech. Je to odplynutí další vlny Covidu a návrat pracovníků zejména do pohostinství a příbuzných služeb. Dále by se mělo posílit nabírání ve veřejném sektoru. A na nabídkové straně by nárůst zaměstnanosti měl podpořit konec mimořádných vládních podpor pro nezaměstnané začátkem září.

Na trhu práce, stejně jako i celkově v ekonomice, nyní sledujeme hlavně nabídkovou stranu. Poptávka je silná a například průzkumy ISM ukazují, že firmy by rády nabíraly více lidí. Ani při zvýšené nezaměstnanosti se to však příliš nedaří. Zářijová čísla naznačí, nakolik trhu pomohlo ukončení vládní podpory, respektive jak velký nesoulad mezi nabídkou a poptávkou stále panuje a zda se promítá do rychlejšího růstu mezd.

Eurodolar před daty zůstává v klidu a balancuje kolem 1,1550. Zlato dopoledne nepatrně klesá. Korunu nezaskočila další slabší data z domácí ekonomiky - tentokrát o maloobchodu. Její kurz k euru zůstává těsně nad 25,40.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4044 -0.0287 25.4819 25.3985 CZK/USD 21.9885 -0.0114 22.0625 21.9805 HUF/EUR 359.5334 0.0856 360.2600 358.1900 PLN/EUR 4.5968 0.5747 4.6143 4.5855

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4502 -4.6615 7.4722 7.4429 JPY/EUR 129.3472 0.2738 129.3804 129.1450 JPY/USD 111.9520 0.2911 111.9990 111.8490

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8497 0.1391 0.8500 0.8483 CHF/EUR 1.0747 -1.9617 1.0748 1.0727 NOK/EUR 9.9228 0.1036 9.9348 9.9027 SEK/EUR 10.1590 0.0768 10.1668 10.1516 USD/EUR 1.1554 0.0078 1.1556 1.1541

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3706 0.2056 1.3721 1.3652 CAD/USD 1.2548 -0.0319 1.2564 1.2543

