Obavy z rostoucí inflace a regulace v Číně sráží futures hluboko do červeného

Futures na americké i evropské akcie dnes ráno klesají kvůli obavám z inflace vyvolanými rostoucími náklady na energie a možného rozšíření regulací v Číně. Evropská unie dnes nabídne dosud největší objem zelených dluhopisů s cílem získat 12 miliard eur. A guvernér ČNB Rusnok včera nevyloučil možné navýšení sazeb o více než 25 bps při nadcházejícím hlasování.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,1 %, FTSE 100 -0,9 % a DAX -0,9 %.

Guvernér ČNB včera v rozhovoru pro radio uvedl, že nárůst sazeb v listopadu je velmi pravděpodobný a že vyloučit nelze navýšení vyšší než o 25 bps.

Čína začala vyšetřovat své národní finanční regulátory s cílem vymýtit korupci. Jedná se o největší přezkum státních bank, pojišťoven a správců nesplácených dluhů za šest let.

Průmyslový sektor v Evropě osekává poptávku po zemním plynu v důsledku stoupajících cen energií. Průměrná spotřeba v říjnu je zatím o 12 % nižší než před pandemií a začala klesat v září. Mezitím se ve Velké Británii zapnula uhelná elektrárna, aby nahradila nedostatečnou výrobu větrné energie.

Německý dopravce zaplatil státu 1,7 miliardy dolarů, čímž splatil část podpory, která mu pomohla udržet se nad vodou během pandemie koronaviru. Do konce roku plánuje splatit zbývající 1 miliardu eur. Vedoucí představitelé letecké společnosti závodí s časem, protože vláda, která nahradí křesťanské demokraty, nemusí být už tak vstřícná.

Evropská unie dnes nabídne dosud největší objem zelených dluhopisů s cílem získat 12 miliard eur. To by překonalo rekordní velikost dluhopisu Velké Británie z minulého měsíce a v nadcházejících letech by tak mohla předběhnout dominantního emitenta na zeleného trhu, Francii. Účastníci trhu očekávají, že to v době rostoucího zájmu o dluh s nálepkou udržitelnosti vyvolá „absolutní vřavu“ ze strany investorů.



Rostoucí ceny a úrokové sazby letos a v dalších letech přidají dalších 15 miliard liber k platbám za britský vládní dluh, což podle Institutu fiskálních studií ještě přiškrtí veřejné finance. Ministr financí Rishi Sunak čelí tlaku na posílení výdajů právě v době, kdy rostou inflační tlaky. To se děje na pozadí rostoucích sázek na libru během spekulací, že by snahy Bank of England o řízení inflace dopadly na výhled růstu.