Stratég Goldman Sachs: Ropu čekám na konci roku u 90 dolarů za barel. O čem je nesoulad poptávky s nabídkou?

Komoditní stratég Damien Courvalin hovořil na Yahoo Finance o svém výhledu pro trh s ropou. Podle něj se ceny této komodity budou na konci roku pohybovat u 90 dolarů za barel. K tomu podle něj platí, že pokud klesnou zásoby, zvyšuje se pravděpodobnost toho, že ceny spíše porostou, než aby klesaly. Ukázalo se to třeba u zemního plynu a u ropy může platit to samé.



Mezi zemním plynem a ropou ale podle stratéga panuje na straně zásob znatelný rozdíl. U první komodity totiž vysoká poptávka snížila její zásoby na velmi nízké objemy, u ropy se zásoby teprve vracejí k úrovním, které byly běžné před pandemií. Courvalin míní, že budou i poté klesat, ale celkově je tu situace rozdílná od toho, co pozorujeme u zemního plynu. Společné mají ropa a zemní plyn naopak to, že se u nich projevuje strukturální nedostatek kapacit a podinvestovanost. Podle stratéga to bude mít za následek dlouhodobě vyšší ceny fosilních paliv.



Nerostou ale jen ceny zemního plynu a ropy, v Číně se zvyšují i ceny uhlí. Podle stratéga bude další vývoj v nemalé míře záviset na průběhu zimy. Období pandemie pak přineslo i strukturální posun v poptávce po těchto zdrojích energií. Na jednu stranu totiž pandemie vede ke snížení objemu dopravy, na straně druhé se ale zvýšila spotřeba elektrické energie. Proti tomu stojí zmíněné frikce na nabídkové straně a výsledkem je situace, která podle stratéga bude nějakou dobu přetrvávat.



Courvalin poukázal na to, že například v oblasti americké těžby z břidlic byla před pandemií nízká návratnost investic, protože se investovalo „do růstu jen pro růst samotný“. Investoři se následně kvůli nízké dosahované návratnosti začali od energetiky odvracet a tento posun ještě posílila pandemie s tím, jak klesla poptávka po energiích v dopravě a některých dalších sektorech. A do třetice se přidává strukturální odklon od fosilních paliv a snaha přeorientovat se na obnovitelné zdroje.



Dochází tak k tomu, že sice klesá poptávka po fosilních palivech, ale nabídková strana se zmenšuje ještě rychleji kvůli tomu, jak moc tu byly redukovány investice. Dobrým příkladem je podle stratéga uhlí. Poptávka po něm jednoznačně klesá a nachází se znatelně pod úrovní z roku 2019. Ceny této komodity ale nyní leží vysoko a důvodem je právě to, že nabídka klesla ještě rychleji než poptávka. Což je situace, do které se dostává více energetických komodit.



Následující graf ukazuje vývoj cen vybraných komodit za poslední měsíc.



Zdroj:



Největším růstem si prošly ceny stavebního dříví, na druhém místě je zemní plyn a hned za ním ropa WTI a Brent. Naopak významnou korekcí prošly ceny paladia a železné rudy.



Zdroj: Bloomberg Markets,