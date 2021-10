Šéfka MMF Georgievová zůstává na svém postu, nadále má podporu výkonné rady

Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) v pondělí vyjádřila plnou podporu výkonné šéfce MMF Kristalině Georgievové, jež se v posledních týdnech potýkala se skandálem kolem své údajné role ve falšování údajů o Číně ve zprávě Světové banky (SB) Doing Business. Georgievová obvinění z nekalých praktik popírá. Americká ministryně financí Janet Yellenová po rozhodnutí výkonné rady prohlásila, že obvinění vzbuzují legitimní obavy, vzhledem k chybějícím přímým důkazům podle ní však není důvod na výměnu vedení MMF.



SB v polovině září oznámila, že přestane vydávat jednu ze svých nejznámějších každoročních publikací Doing Business, která hodnotila země podle toho, jak je snadné v nich podnikat. Reagovala tím na nezávislou zprávu vypracovanou společností WilmerHale, podle níž Georgievová a další nejvyšší činitelé banky naléhali na zaměstnance SB, aby manipulací s daty vylepšili postavení Číny v žebříčku zemí. Ve stejný čas se přitom Georgievová a další snažili přesvědčit Peking, aby zvýšil svoje příspěvky této mezinárodní finanční instituci.



Výkonná rada dnes v prohlášení uvedla, že "informace předložené v průběhu vyšetřování nepoukazovaly přesvědčivým způsobem na to, že by výkonná ředitelka (MMF) sehrála nevhodnou roli pokud jde o zprávu Doing Business 2018, když byla výkonnou ředitelkou SB".



Georgievová od začátku svou vinu popírá a v minulosti kritizovala vyšetřovací zprávu kvůli tomu, že podle ní obsahuje "zásadní chyby" a nahrazuje fakta domněnkami.



"Důvěra a integrita jsou úhelnými kameny mezinárodních organizací, kterým jsem věrně sloužila po více než čtyři desetiletí," uvedla v reakci na rozhodnutí výkonné rady Georgieovová. Dodala pak, že posledních několik týdnů pro ni bylo náročných i v osobní rovině a vyjádřila "nehynoucí podporu nezávislosti a integritě" MMF.



Americká ministryně financí Janet Yellenová pak prohlásila, že ačkoliv podle ní není odstoupení Geogievové na místě, "je potřeba přijmout proaktivní kroky pro posílení integrity a důvěryhodnosti dat v MMF". Ministerstvo financí USA bude kauzu a její budoucí vývoj v MMF i SB bedlivě sledovat. Zpráva firmy WilmerHale podle Yellenové potrhuje nutnost toho, aby akcionáři, jimiž jsou jednotlivé země, "bděle dohlíželi na integritu Fondu i Banky".



Georgievová byla od ledna 2017 výkonnou ředitelkou SB a od února do dubna 2019 byla po rezignaci prezidenta SB Jim Yong Kima i prozatímní šéfkou této instituce. Od 1. října 2019 je šéfkou MMF.