Státní nástupce aerolinek Alitalia si dává rok na nalezení partnera

V Itálii dnes oficiálně začala fungovat letecká společnost Italia Trasporto Aereo (ITA), která státním nástupcem kdysi věhlasných aerolinek Alitalia. Ty po více než 74 většinou ztrátových letech a po neúspěšné snaze o záchranu ukončily činnost. ITA se už rovnou po svém startu připravuje na partnerství s velkou leteckou společností, které by podle předsedy Alfreda Altavilly mohlo být dokončeno do konce příštího roku.

První let nového dopravce se uskutečnil už v ranních hodinách z milánského letiště do města Bari na jihu země, uvedla agentura Reuters. Nová společnost je štíhlejší, ponechala si ale hlavní rozpoznávací znaky Alitalie, což je flotila v barvách italské vlajky, tedy v zelené, bílé a červené.

Nová letecká společnost je příliš malá na to, aby přežila jako samostatná společnost, uvedl Altavilla v rozhovoru. Řídit ji chce takovým způsobem, aby byla atraktivní pro jednu z velkých leteckých společností, ať už v Evropě nebo v jiném regionu, jako jsou USA, řekl.

"Hledám dohodu, která bude dokončena do konce roku 2022," řekl Altavilla. "Rozhodně nechci, aby to trvalo déle." Dohoda je součástí plánu už od jeho jmenování do čela ITA vládou Maria Draghiho v červnu, řekl tento 58letý šéf, který kdysi působil v roli hlavního poradce bývalého šéfa Fiatu Sergia Marchionneho.

Minulý měsíc tento dopravce dosáhl rámcové dohody o koupi nových letadel Airbus a ve čtvrtek souhlasil s nákupem názvu Alitalia, čímž si zajistil celosvětové uznání značky. Přesto na domácích a regionálních linkách čelí tvrdé konkurenci diskontů, jako jsou Ryanair Holdings, a Wizz Air Holdings, zatímco ziskovým transatlantickým linkám dominují velké letecké společnosti v Evropě a USA.

"Bylo mi naprosto jasné, že tato společnost nemůže přežít samostatně, i kdyby se všechny hvězdy spojily a došlo by k obrovskému oživení na cestovním trhu," řekl Altavilla. "Na velikosti dnes záleží a v budoucnosti bude záležet ještě více." Altavilla řekl, že ho oslovili všichni hlavní dopravci v Evropě a generální ředitel amerických Delta Air Lines Ed Bastian tento měsíc uvedl, že probíhají diskuse o možné alianci.

Alitalia v minulosti bývala symbolem italského stylu. Na cesty si ji ale vybírali i papežové, italské primadony či politická elita. Kvůli finančním potížím ji ale od roku 2017 řídili správci, které vybral stát. Pokud by tak neučinil, skončila by firma v likvidaci.

Společnost Alitalia byla založena v září 1946, létat ale začala až v květnu 1947. Po roce 2000 byla jen v jednom roce účetně v zisku a vláda jí mnohokrát musela přispěchat na pomoc. Aby zabránila kolapsu Alitalie, jen za poslední tři roky vynaložila přes osm miliard eur.

ITA převzala aktiva i činnost Alitalie za cenu 90 milionů eur, což je méně než třetina toho, co Alitalia chtěla získat. Jak už se stalo za fungování Alitalie typické, i poslední týdny před touto změnou byly obestřeny mnoha politickými spory. Krajněpravicová opoziční formace Bratři Itálie vládu premiéra Maria Draghiho obvinila, že za pád Alitale nese odpovědnost.

"Dnes přicházíme o další klenot. O firmu, která formovala historii našeho státu a ... díky níž jsme byli hrdí na to, že jsme Italové," řekla šéfka strany Giorgia Meloniová.



Zdroj: Bloomberg, ČTK