ČEZ zdraží elektřinu i plyn, ekonomika eurozóny je podle šéfky ECB citlivá na šoky způsobené dodavatelskými řetězci a futures jsou v červeném

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx -0,4 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,3 %.

Energetická společnost zdraží od ledna elektřinu i plyn. Generální ředitel Daniel Beneš odhaduje nárůst cen u elektřiny asi o třetinu a u plynu o polovinu až dvě třetiny. Beneš to řekl deníku Hospodářské noviny (HN). Zdražení se bude týkat zákazníků, kteří nemají cenu na příští rok zafixovanou. Firma změny oznámí 1. listopadu s platností od prvního ledna. Souvisí to i s regulovanou složkou, kterou také teprve zveřejní Energetický regulační úřad (ERÚ), dodal. "Odhadujeme, že na koncové faktuře, kterou dostávají domácnosti, se to může projevit zvýšením řádově o 30 procent oproti letošnímu roku," řekl HN šéf . Připomněl, že velkoobchodní cena letos vzrostla v celé Evropě na rekordní úroveň. Důvodů je podle něj několik. "Jednak je to zdražení plynu, s nímž je cena elektřiny propojená, dále zdražily emisní povolenky a do toho se zvedla ekonomika po covidu, takže stoupla poptávka po energiích," podotkl.

Po Bohemia Energy končí v Česku s dodávkami elektřiny a plynu další dodavatelé. V pátek 15. října konec dodávek elektřiny a plynu oznámil Kolibřík energie s 28.000 klienty, ve čtvrtek se rozhodla ukončit dodávky plynu firma A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy. Vyplývá to z oznámení společností a informací na webu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Kolibřík energie oznámila pozbytí možnosti dodávat elektřinu a plyn od úterý 19. října. Dodávky plynu od společnosti A-PLUS Energie se zastaví od pátku 22. října.

Energetický regulační úřad (ERÚ) vyzval všechny dodavatele energie k doložení zajištění dodávek pro své zákazníky. Informace musejí zaslat do konce října. Do stejného termínu by měl mít úřad první souhrnné výsledky. ERÚ má jen omezené kompetence, jak obchodní strategie prodejců elektřiny nebo plynu prověřit, či regulovat. Zákonodárci nepočítali s dramatickým vývojem na trhu, úřad tak nevybavili potřebnými nástroji. ERÚ to uvedl v tiskové zprávě.

Skupina PPF prodává 30procentní podíl v provozovateli sítí CETIN Group investičnímu fondu GIC s centrálou v Singapuru. PPF si ve skupině CETIN zachová majoritu 70 procent.

Předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagarde varovala, že ekonomika eurozóny je vzhledem ke svému globalizovanému charakteru velmi citlivá na systémové šoky způsobené narušením dodavatelského řetězce. Lagarde také uvedla, že současný nárůst inflace pravděpodobně nevydrží. Slibuje, že ekonomice eurozóny bude i nadále pomáhat, protože pandemie přetrvává. Problémy v dodávkách, tlaky na náklady a znovuotevření jsou již nastaveny tak, aby sužovaly výsledkovou sezónu za třetí kvartál.

Čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí oslabila, dopadlo na ni několik brzd od propadu na realitním trhu až po energetickou krizi. Hrubý domácí produkt se meziročně zvýšil o 4,9 % proti předchozímu poklesu o 7,9 % v předchozím čtvrtletí. Guvernér čínské lidové banky Yi Gang uvedl, že úřady mohou omezit rizika, která China Evergrande uvrhla na čínskou ekonomiku a finanční systém.

Bitcoin dnes prudce roste poté, co o víkendu klesl, když se čekává schválením amerického ETF. V sobotu i v neděli klesl na téměř 59 000 dolarů, dnes se vyšplhal už přes 62 000 dolarů.

odhaduje, že jeho nejnovější hit Hra na oliheň vytvoří pro společnost hodnotu téměř 900 milionů dolarů. Seriál vyniká jak svou popularitou, tak relativně nízkými náklady, pouhých 21,4 milionu dolarů. Údaje o sledovanosti pravděpodobně povzbudí investory po několika slabších měsících.





