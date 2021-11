Problémy s dodavateli a inflační tlaky poleví až v polovině příštího roku. Fed sazby dvakrát nezvedne, říká ekonomka Morgan Stanley

Hlavní ekonomka pro Spojené státy v bance Ellen Zentner hovořila na Yahoo Finance o tom, že na případné mzdové tlaky v americké ekonomice se jinak dívají ekonomové a jinak stratégové a investoři. První skupina totiž hodnotí růst mzdových tlaků pozitivně, protože přináší vyšší kupní sílu domácností, zlepšení úvěrové kvality a podobné jevy, které v konečném důsledku prospějí i firemnímu sektoru. Projeví se totiž na růstu jeho tržeb. Ovšem stratégové a investoři vnímají zejména negativní dopad vyšších mezd na marže, a to zejména v sektorech, kde firmy nejsou schopny promítat je do prodejních cen. Nemůže ale situace skončit podobně jako v sedmdesátých letech? A jaký je celkový pohled ekonomky na další vývoj?



Rozdíl od sedmdesátých let spočívá v tom, že domácnosti nyní považují inflační a mzdové tlaky za přechodné. Zentner tak míní, že vyšší mzdy se projevují vyšší kupní silou domácností, krátkodobá inflační očekávání se ale pohybují výrazně nad očekáváními dlouhodobějšími. Zmíněno bylo ovšem i to, že problémy v dodavatelských řetězcích a inflační tlaky přetrvávají delší dobu, než se na počátku čekalo. Ekonomka k tomu dodala, že i ona sama čekala kratší dobu jejich trvání a podle rozhovorů s akciovými analytiky se zdá, že zmíněné problémy se ještě zhorší předtím, než dojde ke zlepšení.







V současné době se podle ekonomky zdá, že tlaky ve výrobních řetězcích by mohly polevit v polovině příštího roku a lze se bavit o tom, zda tedy jsou přechodné, nebo ne. Následující graf porovnává poměr zásob k tržbám ve vybraných odvětvích, a to aktuální data k historickému průměru. Největší rozdíl pozorujeme v odvětvích, jako je výroba nábytku, nejmenší naopak u potravin:



Zdroj: Yahoo Finance



Zentner poukázala následně na obvyklý průběh cyklu, podle kterého jsou rostoucí mzdové tlaky následovány vyššími investicemi firem a zvyšováním kapitálové zásoby. Společnosti totiž na rostoucí mzdy reagují právě tím, že zvednou své investice do výrobního kapitálu. Přesně k tomu by podle ekonomky mělo dojít i nyní. Což je pozitivní zpráva a týká se celé globální ekonomiky, i když investiční cyklus může být pozdržen zmíněnými problémy ve výrobě.



Čím větší prodlevy ve výrobě a dodávkách letošní rok, o to více se podle ekonomky zvedne hospodářská aktivita příští rok. Trhy přitom podle ní očekávají, že Fed může v následujícím roce dvakrát zvednout sazby, ale tato očekávání leží „příliš vysoko“. Americká centrální banka totiž zhruba v polovině příštího roku ukončí nákupy aktiv a teprve potom „začne hovořit o tom, kdy by mohlo být namístě zvyšovat sazby.“ Tato diskuse nenastane dřív a bude podmíněna dosažením plné zaměstnanosti a udržitelnou inflací na úrovni inflačního cíle. Může se tak nakonec stát, že Fed zvedne sazby na konci příštího roku, ale to je méně, než trhy nyní čekají.



Zdroj: Yahoo Finance