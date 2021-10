Stane se Elon Musk dolarovým bilionářem? Vesmírná SpaceX by mu mohla pomoci, říká analytik

Americký podnikatel Elon Musk se už díky prudkému růstu ceny akcií své automobilky stal nejbohatším člověkem na světě. Podle analytika banky Adama Jonase by ho ale Muskova další společnost, vesmírná SpaceX, mohla vynést mezi dolarové bilionáře. Uvedla to agentura Bloomberg.



Soukromá vesmírná společnost SpaceX zpochybňuje veškeré zažité představy o tom, co je možné a v jakém časovém horizontu v případě raket, nosných raket a podpůrné infrastruktury, uvedl Jonas. "SpaceX rychle uniká. Kdo ji dokáže dostihnout?"



SpaceX podle seznamu nejbohatších lidí světa sestavovaného agenturou Bloomberg tvoří méně než 17 procent Muskova majetku, jehož hodnota nyní dosahuje 241,4 miliardy USD (5,3 bilionu Kč). SpaceX byl na začátku tohoto měsíce při sekundárním prodeji akcií oceněn na 100 miliard USD. Jonas ale firmu ohodnocuje na 200 miliard USD. Hlavní podíl na tomto odhadu má její podnikání v oblasti satelitní komunikace Starlink.

Musk už letos v lednu předstihle Bezose a stal se nejbohatším člověkem planety podle žebříčku Bloombergu:





O možnosti, že by se Musk mohl jako první na světě stát bilionářem, se mluvilo už dříve, avšak v souvislosti s prudkým růstem akcií společnosti , která se zaměřuje na elektromobily. Akcie začaly výrazně posilovat loni, což způsobilo prudký růst čisté hodnoty Muskova majetku. Tento vzestup zatím prakticky nezvolnil. Jen v pondělí zvýšila hodnotu majetku svého zakladatele o 6,6 miliardy USD.

Výkonnost akcií Tesly za poslední 5 let:





Musk podle propočtů vlastní zhruba polovinu firmy SpaceX. Ta má ale před sebou ještě kus cesty, než jeho majetek zvýší o další tři nuly, dodal Bloomberg.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria