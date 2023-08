Ekonomické ukazatele v Číně se zhoršují, země omezila statistiku z trhu práce

Čína dnes zveřejnila další sérii statistických dat, která prokazují, že druhá největší ekonomika světa roste výrazně pomaleji, než si vláda v Pekingu naplánovala. Čínský statistický úřad navíc přestal zveřejňovat údaje o nezaměstnanosti mezi mladými, která byla v posledních měsících rekordní. Mluvčí statistiků řekl, že je nutné přehodnotit metodologii.



Maloobchodní tržby se v červenci zvýšily meziročně o 2,5 procenta, zatímco v červnu jejich růst činil 3,1 procenta. Výsledek výrazně zaostal za odhady analytiků v anketě agentury Reuters, kteří naopak počítali se zrychlením růstu, v průměru na 4,5 procenta. Průmyslová výroba pak zpomalila tempo meziročního růstu na 3,7 procenta z červnové hodnoty 4,4 procenta. Analytici předpokládali, že výroba udrží červnové tempo růstu.



"Při regulaci hospodářství musíme zesílit úlohu makroekonomické politiky a vyvinout dostatečné úsilí, abychom zvýšili domácí poptávku, posílili důvěru a také předcházeli rizikům," uvedl statistický úřad. Situace v Číně i v zahraničí je podle něj komplikovaná a domácí poptávka slabá.



Třetím důkazem, že čínská ekonomika slábne, jsou data o vývoji investic do fixních aktiv, kam patří například továrny, infrastruktura a podobně. Od ledna do konce července objem těchto investic meziročně vzrostl o 3,4 procenta, a zpomalil tak z 3,8 procenta za období leden až červen. I zde analytici předpokládali, že tempo růstu zůstane alespoň na úrovni, kde bylo ke konci předchozího měsíce.



Zpomalení růstu ekonomiky se odráží i v situaci na trhu práce. Míra nezaměstnanosti v červenci vzrostla na 5,3 z červnové hodnoty 5,2 procenta. Na rozdíl od předchozích zpráv ale ta červencová už neobsahuje u vývoje nezaměstnanosti rozdělení do věkových kategorií. Mezi lidmi ve věku 16 až 24 let se míra nezaměstnanosti přitom v červnu vyšplhala na rekordních 21,3 procenta. Mluvčí statistického úřadu podle serveru CNBC řekl, že kvůli ekonomickým a sociálním změnám úřad přehodnotí způsob výpočtu.



Investice do realitního sektoru, který je v posledních letech jedním z důvodů zhoršení ekonomických ukazatelů, od začátku roku do konce července meziročně klesly o 8,5 procenta. To je výraznější pokles, než jaký Čína registruje ke konci června.



"Peking už přijal některá opatření, aby napětí v realitním sektoru snížil. Podle našeho názoru to ale nestačí a je to příliš pomalé," řekl hlavní analytik pro Čínu ve společnosti Tching Lu. "My si myslíme, že Peking bude v určitém okamžiku nucen přijmout ještě další opatření, aby tu sestupnou spirálu zastavil," dodal.



Příliš dobře se nevyvíjí ani prodej přes internet. Maloobchodní tržby za prodej fyzického zboží on-line se totiž v červenci meziročně zvýšily o 6,6 procenta, což je výrazné zpomalení proti předchozím měsícům kdy bylo tempo růstu dvouciferné. Z maloobchodních tržeb se nejvíce dařilo cateringu, kde růst činil 15,8 procenta. Tržby za prodej šperků ale o deset procent klesly. Celkově maloobchodní tržby rostly nejpomaleji od loňského prosince.