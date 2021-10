Růst čínské ekonomiky zpomalil na 4,9 procenta. Je to méně, než se čekalo

Růst čínské ekonomiky ve třetím čtvrtletí meziročně zpomalil na 4,9 ze 7,9 procenta. Na vině byla horší situace ve stavebnictví a omezení spotřeby energie v továrnách, které brzdí oživování ekonomiky po pandemii nemoci covid-19. Růst byl slabší, než se čekalo. S odkazem na předběžné vládní údaje o tom informují tiskové agentury.



Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že hrubý domácí produkt (HDP) druhé největší světové ekonomiky přidá 5,2 procenta. Údaj za třetí kvartál je nejslabší od třetího kvartálu loňského roku. Tehdy HDP přidal také 4,9 procenta. Údaj za letošní třetí kvartál také představuje další zpomalení oproti prvnímu čtvrtletí, kdy se HDP zvýšil o 18,3 procenta.



Kromě problémů s elektřinou a problémů s přerušovanými dodávkami čipů a dalších součástek byla ve třetím čtvrtletí slabší i spotřeba. Na té se podepsala i nová ohniska nemoci covid-19 v zemi.



Podle způsobu měření, jakým se měří ostatní velké ekonomiky, rostl HDP v uplynulém čtvrtletí jen o 0,2 procenta. To představuje zpomalení oproti období za duben až červen, kdy podle této metodiky přidal 1,2 procenta, a je to zároveň jedno z nejslabších čtvrtletí za uplynulou dekádu.



"Růst se dále zpomalí," uvedl Louis Kuijs z Oxford Economics. Dodal, že "ošklivá růstová čísla“ v příštích měsících pravděpodobně přimějí Peking ke zmírnění úvěrových kontrol, kterými chce vláda předejít finančním problémům, a k pokusu podpořit aktivitu podporou rozvoje infrastruktury.



Analytici zmírňují odhady výhledu růstu ekonomiky na letošní rok. Stále ale předpokládají, že by se mohl pohybovat kolem osmi procent, což by byl jeden z nejsilnějších růstů na světě. Ekonomika Spojených států, která je největší na světě, ve druhém čtvrtletí vzrostla v ročním přepočtu o 6,7 procenta.