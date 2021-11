Aktivita českého průmyslu v říjnu zpomalila na 11měsíční minimum. Chybí materiály a poptávka je slabá

Index nákupních manažerů v průmyslu (PMI) v říjnu dále zpomalil z 58 na 55,1 bodů a dostal se tak na nejnižší hodnotu od listopadu minulého roku. Výroba pak dle šetření dokonce poprvé od června minulého roku poklesla, a to z důvodu odstávek v automobilkách. Vzhledem k dnešnímu obnovení výroby Škoda Auto by se mohla situace v tuzemském průmyslu opět mírně zlepšit, růst však budou nadále brzdit dlouhé subdodavatelské lhůty, nedostatek materiálů a růst cen energií.



Dle šetření IHS Markit v říjnu poprvé od června minulého roku výroba poklesla následkem odstavení výroby v automobilkách. Nové zakázky pak také klesly. Některé firmy začaly omezovat výrobu a nákup nových dílů vzhledem k nedostatku materiálů a dalšímu prodloužení termínu pro dodací lhůty. Navzdory tomu zaměstnanost dále rostla z titulu pozitivních očekávaní, rychlost navyšování zaměstnanců však byla nejnižší za posledních 9 měsíců. Inflace vstupů i výstupu rostla, ač pomaleji než v průběhu léta.





Říjnové zpomalení indikátoru PMI není příliš překvapivé, jelikož nedostatek čipů vedl k dalším odstávkám ve výrobě v automobilovém sektoru. Poslední zprávy však přináší trochu více optimismu. Škoda Auto po dvoutýdenní odstávce, kdy se zaměřovala na dokončování automobilů, dnes obnovuje výrobu. Ačkoli prozatím nepojede noční směna ani přesčasy, dodávky čipů z Malajsie se obnovily a výrobu je tak možné opět spustit. Ze současných informací však není zřejmé, do jaké míry lze očekávat další výpadky produkce v následujících měsících.



Hlavní brzda růstu průmyslu je tak nedostatek dílů a s tím spojený velký nárůst cen následkem světové konkurence. Problémy také stále činí dlouhé dodací lhůty, které se dle šetření spíše zhoršují. Obdobné problémy však neřeší jen domácí firmy. Německý předběžný indikátor PMI poklesl v říjnu na 16měsíční minimum na 51,1 bodů. Respondenti zmiňovali právě nedostatek čipů jako hlavní nepříznivý faktor slabé výroby. Růst cen vstupů byl druhý nejvyšší od začátku šetření, zejména rostly ceny kovových a plastových výrobků a také ceny energií.



Tuzemští výrobci tak budou nadále čelit řadě problémů v dodavatelských řetězcích, ke kterým se přidává šok z titulu extrémního zdražení cen energií. To jsou faktory, které povedou ke slabšímu zotavování ekonomiky v posledním čtvrtletí letošního roku. Poslední zpráva ze Škoda Auto přináší trochu více optimismu ohledně vývoje tuzemského průmyslu, stále to však nezmění skutečnost, že růst tuzemské ekonomiky letos pravděpodobně skončí pod 3 %.

říjen 2021 září 2021 říjen 2020 Index nákupních manažerů 55,1 58 51,9 Produkce 49,1 53,7 52,4

Autor: Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace