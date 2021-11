ČEZ dostal od státu téměř 1,5 mld. Kč, jde o úrok ve sporu o daň z povolenek

Energetická společnost dnes od státu obdržela 1,484 miliardy korun. Jde o úrok z prodlení ve sporu o darovací daň, kterou firma zaplatila, z emisních povolenek za roky 2011 a 2012. Příjem zvýší čistý zisk podniku za letošní čtvrté čtvrtletí. Firma to dnes oznámila na svém webu. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží ve firmě zhruba 70 procent akcií. Na letos schválené dividendě 52 korun za akcii tak stát získá asi 20 miliard korun.



Na oznámení upozornily agentura Reuters a server Seznam Zprávy. O nároku na vrácení části darovací daně a na úrok z prodlení dříve rozhodly soudy. o vrácení přeplatku na darovací dani vedl spory s Finanční správou. Podle serveru skončily loni v prosinci poté, co Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti Odvolacího finančního ředitelství.



ČEZ s výplatou úroku počítal. Při srpnovém oznámení pololetních výsledků očekávaný výnos 1,5 miliardy korun uvedl ředitel divize finance Martin Novák jako jeden z důvodů, proč firma vylepšila výhled celoročního zisku na 21 až 23 miliard korun z dřívějšího výhledu 19 až 22 miliard. Čistý zisk v prvním pololetí letošního roku meziročně klesl o 89 procent na 1,6 miliardy korun. Provozní výnosy stouply o dvě procenta na 108,2 miliardy a provozní zisk před odpisy (EBITDA) klesl o 18 procent na 31,6 miliardy.



Dvaatřicetiprocentní zdanění emisních povolenek zavedla pro roky 2011 a 2012 vláda premiéra Petra Nečase, získané peníze částečně pokryly podporu obnovitelných zdrojů energie. Zmírnil se tak růst cen elektřiny pro podniky a domácnosti. Stát na dani z emisních povolenek v roce 2011 vybral 4,8 miliardy korun, o rok později 2,7 miliardy Kč.



Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie nebyla daň z let 2011 a 2012 v souladu s právem EU, pokud jí podléhalo více než deset procent povolenek. Podle směrnic Evropské unie mělo být 90 procent povolenek firmám přidělováno bezplatně. Stejně jako se o vrácení daně v minulosti hlásil například dodavatel energií pro mladoboleslavskou automobilku Škoda Auto Ško-Energo, společnost , Dalkia či teplárenský Alpiq.