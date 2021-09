Dukovanský tendr by mohla po volbách vypsat ještě současná vláda, řekl Havlíček

Tendr na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by mohla po sněmovních volbách oficiálně vypsat ještě současná vláda. Radiožurnálu to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Mluvčí Ladislav Kříž ČTK v reakci řekl, že stále platí, že všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám předloží uchazeči do konce letošního listopadu a vláda poté rozhodne, kteří zájemci budou přizváni do tendru. To, že na listopadovém termínu se nic nemění potvrdil ČTK také Havlíček.



"Určitě by to (tendr) mohla vypsat tato vláda. To je technická věc. Rozhodně nechceme s ničím otálet, a pokud tady u toho budeme v jakékoli podobě, tak nebudeme nic prodlužovat a hned to vypíšeme," řekl Radiožurnálu ministr. Dříve přitom několikrát zopakoval, že vypsání výběrového řízení na stavbu bloku bude až na vládě, která vznikne z říjnových sněmovních voleb.



Na dotaz ČTK dnes Havlíček doplnil, že listopadový termín, o kterém hovoří , stále platí. "Rozumíme tím pouze v případě, že bude ještě vláda dosluhovat a bezpečnostní posouzení bude již vyhodnocené, potom nebudeme zdržovat nic ani o jediný den. Ale rozhodně až poté, co obdržíme od uchazečů dokumentaci. To by mělo nastat nejdéle do konce listopadu," vysvětlil možné vypsaní tendru současnou vládou.



Bezpečnostní posouzení tří zájemců o stavbu nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně zahájila firma Elektrárna Dukovany II na konci června. Oslovena byla francouzská společnost EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP. Podle předpokladů bezpečnostní dotazník neobdržela ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN, které se česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat.



Plánovaná stavba nového dukovanského bloku je v posledních měsících jedním z ústředních témat české politické scény. Možnou účast Rosatomu a čínské CGN dlouhodobě kritizovala část opozice i někteří bezpečnostní experti. Záměr nepozvat do výběrového řízení čínskou stranu oznámilo ministerstvo průmyslu a obchodu na konci března. Ruský Rosatom pak vláda z tendru vyřadila v polovině dubna. Učinila tak v reakci na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.



Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. V současných cenách by podle dřívějších informací měl stát zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun), někteří experti ale upozorňují na to, že cena bude vyšší. Zcela nekonkurenceschopná je jaderná energetika podle ekologických organizací.