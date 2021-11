Perly týdne: Čas hodnotových akcií, zisky na maximech a retroelektrický Ford

Global Advisors radí otočit se k hodnotovým akciím a možná i k Evropě. Očekávané zisky obchodovaných firem přestaly růst, zároveň se ziskovost pohybuje vysoko nad dlouhodobým trendem. se všemožně snaží prezentovat se jako firma elektrické budoucnosti, podobným směrem se ubírá i Harley Davidson, který zároveň ukazuje, jak se konkrétních firem týkají mezinárodní obchodní tenze. A ještě více v nových Perlách týdne.



Elektro a retro : Řada automobilek se snaží výrazně posunout směrem k elektromobilitě a s tím jde ruku v ruce i jejich snaha o změnu image. Například tak podle CNBC přichází s retroelektromobilem. Jde o pick-up vyráběný na konci sedmdesátých let, který má ale pod kapotou elektromotor a baterie používané v novém elektrickém Mustangu.





CNBC dodává, že vůz nebude vyráběn sériově, chce ale nabízet pohonnou jednotku těm, kteří by si svého veterána chtěli přestavět na elektropohon. Cílem má být prezentace automobilky jako firmy, která je v čele tahu na elektromobilitu a přichází v této oblasti s inovativními nápady. A podle CNBC jsou i dobré výkony akcie z poslední doby odrazem toho, že vedení firmy je „všema deseti“ pro elektromobilitu.



Harley Davidson a mezinárodní obchodní tahanice: James Hardiman z Wedbush Securities hovořil na CNBC o tom, že Harley Davidson se v posledních letech stal obětí obchodních tenzí mezi EU a Spojenými státy. EU totiž v reakci na americké kroky cílila svými tarify právě na firmy jako HD a snažila se přimět USA ke změně svého postoje. HD se pokusil vyhnout se tomuto tlaku tím, že přesunul část výroby do Asie, jenže i na to EU následně reagovala. Nyní by ale HD měl těžit z nové dohody týkající se tarifů a tato epizoda by pro něj měla být u konce.



Hardiman poukázal na to, že někteří lidé vnímali politiku založenou na clech a různých odvetných opatřeních jako něco, co bylo typické pro Trumpovu vládu. A počítali s tím, že Biden provede rychlou změnu. Realita byla ale trochu jiná, protože nová americká vláda jednala mnohem pomaleji a ve vztahu k EU dochází ke změnám až nyní. Otázkou pak je, jak se změní postoj k dalšímu významnému obchodnímu partnerovi Spojených států, kterým je Čína. „Na této frontě toho doposud proběhlo jen velmi málo“, dodal ekonom.



HD v roce 2021 prodával v Evropě motocykly kvůli zmíněným tarifům se ztrátou, nyní se otevírá prostor, aby se tu situace výrazně změnila. Významným strukturálním tlakem je pak i pro HD posun elektromobilitě. Podle ekonoma ale bude ještě několik let trvat, než budou elektrické motocykly výrazně ovlivňovat výsledky firmy. Tento posun pak sebou ponese i změnu v brandingu, protože ti, kteří budou mít potenciálně zájem o elektromotocykly, nejsou těmi samými lidmi, kteří preferovali HD pro jeho tradiční motorky. A to samé platí o zákaznících z Evropy a zbytku světa, kteří nemusí mít stejné preference, jako tradiční zákazníci z USA. Takže HD bude muset znatelně měnit celé své výrobní portfolio.



Zisky na vrcholu: V červnu roku 2020 se čekalo, že v roce 2021 vydělají firmy v indexu SPX asi 165 dolarů na akcii, pro rok 2022 se čekaly zisky ve výši necelých 190 dolarů. Tato očekávání se postupně zvedala a dnes jsme na cca 200 dolarech pro letošní rok a 220 dolarech pro rok 2022 – viz následující graf:





BofA v grafu zvýrazňuje posledních pár měsíců, protože jde o období, kdy se zisková očekávání v podstatě stabilizovala. A to jak u roku letošního, tak pro rok příští. Real Investment Advice v druhém grafu prezentuje odchylku ziskovosti obchodovaných firem od dlouhodobého trendu. Výrazně pod něj se zisky dostaly po prasknutí internetové bubliny a kolem finanční krize roku 2008. Krátce i v roce 2020, aby se situace ale rychle převrátila opačným směrem a nyní se podle grafu nacházíme opět v období, kdy se ziskovost nachází výrazně nad trendem:





Prostředí nakloněné hodnotovým investorům: Fed příští rok zvýší sazby a možná hned dvakrát. Jeho kroky ale budou hodně záviset na konkrétních ekonomických datech. Celkově pak bude ekonomické prostředí a monetární politika „po nějakou dobu“ přívětivé vůči hodnotovým akciím. Pro Bloomberg Markets to uvedla Lori Heinel, která působí jako investiční ředitelka ve společnosti Global Advisors. Podle ní také trhy již nějaký čas „nedoceňují kvalitu“. Tedy akcie společností, které mají stabilní a dobrý podnikatelský model, silnou značku a pozici na trhu. Jde přitom o firmy, které by v současném prostředí měly být schopny promítnout rostoucí ceny vstupů do prodejních cen.



Heinel v souvislosti s možnými atraktivními akciemi a sektory zmínila i změny ve spotřebitelském chování, které podle ní mohou nahrávat například některých technologickým firmám a společnostem ze sektoru zdravotní péče. Na počátku roku přitom investorka doporučovala nadvážit velké americké společnosti, nyní ale podle ní již příležitosti leží jinde a významnější roli by měla hrát i diverzifikace. Atraktivní pak mohou být i akcie menších firem a Heinel uvedla, že její společnost „se stále více dívá na Evropu a to i kvůli relativně nižším valuacím“. K tomu opět zmínila hodnotové akcie, kterým by měly nahrávat rostoucí sazby a pokračující ekonomická expanze.



Na otázku týkající se možné atraktivity čínských akcií expertka uvedla, že z krátkodobějšího hlediska preferuje Spojené státy a Evropy, protože by mělo jít o tahouny globálního růstu a spotřebitel v těchto ekonomikách má dost hotovosti. Z dlouhodobější perspektivy by ale Heinel Čínu „neodepisovala“, její zajímavost zvyšuje i předchozí korekce, ale zde investorka doporučuje více diverzifikovat.



Následující graf ukazuje výkony amerických hodnotových a růstových akcií od počátku října letošního roku. Od poloviny října získávají růstové tituly, hodnota již několik týdnů spíše stagnuje:





