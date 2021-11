Obavy o čínský realitní sektor nepolevují, splátku neuhradila další firma

Obavy o čínský realitní sektor nepolevují. Po firmě China Evergrande neuhradila splátku investorům i realitní firma Kaisa. Obchodování s jejími akciemi na burze v Hongkongu tak bylo dnes pozastaveno, oznámil bez bližších podrobností provozovatel burzy. Ve čtvrtek tam akcie firmy odepsaly 15 procent a dostaly se na rekordní minimum.



Kaisa uvedla, že čelí bezprecedentnímu tlaku na své finance kvůli náročné situaci na nemovitostním trhu. Obavy o její finanční zdraví zavládly na trzích už minulý měsíc, když firma zrušila schůzku s investory. Zpráva přichází poté, co se její větší konkurent - developerská společnost Evergrande Group - stále potýká s dluhem více než 300 miliard dolarů (6,6 bilionu Kč).



Kvůli hrozícímu bankrotu několika developerů jsou kupující ostražití. Ceny nových bytů v Číně tak v září poprvé za šest let klesly, uvedla agentura AFP.



Kaisa měla před zastavením obchodování tržní hodnotu zhruba miliardu dolarů. Firma sídlí v Šen-čenu a zaměstnává kolem 17.000 lidí. V roce 2015 jako první čínská realitní skupina nesplatila dolarové dluhopisy.



Ratingové agentury Fitch a S&P pochybují o schopnosti Kaisy dodržet nadcházející termíny splátek. Snížily jí proto rating. Kaisa má už v prosinci zaplatit 400 milionů dolarů na úrocích z úvěru.



Panují obavy, že krachy čínských realitních podniků by mohly mít širší dopady na globální finanční systém a ekonomiku.