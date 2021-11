Hotelům dál chybí zahraniční návštěvníci a kongresová turistika

Po pátečním maloobchodu, včerejším průmyslu a stavebnictví nyní konečně přicházejí na řadu i zářijové výsledky jednotlivých služeb. Celkově nevyznívají vůbec zle, nicméně ne každému se na začátku podzimu dařilo stejně. Reálné očištěné tržby služeb se meziměsíčně zvýšily o necelé procento, meziročně byly vyšší o 7,8 %.



Asi největší pozornost v covidových časech na sebe poutá cestovní ruch, respektive oblast ubytování a stravování označovaná jako HORECA. V tomto případě je vidět, že s rozvolněným létem začali klienti znovu využívat služeb hotelů a restaurací, avšak velmi nerovnoměrně. Zatímco restauracím se před začátkem další vlny pandemie vcelku dařilo umazávat předchozí skluz a dostaly se tak z -60 % na -20 % ve srovnání s rokem 2019, u ubytovacích služeb je situace komplikovanější.



V ubytovacích zařízeních je vidět, že domácí turisté úspěšně nahradili ty zahraniční, avšak neplatí to samozřejmě plošně. Nenaplněné kapacity v hlavním městě jsou toho asi nejviditelnějším příkladem, stejně jako reálné tržby, které i v září zaostaly 40 % pod úrovní roku 2019. Takže určitě jsou to lepší výsledky než loni, ale o návratu k normálu se zde hovořit rozhodně nedá.



Daleko k předkovidovým tržbám mají i cestovní kanceláře, které nejsou ani na 40 %, a letecká doprava blížící se alespoň polovině. Proto i nadále platí, že důsledky pandemie si tak minimálně oblast cestovního ruchu ponese ještě několik dalších let.



Výsledky dalších služeb už tak nepřekvapí. Na vzestupu je i nadále IT a kurýrní služby, kterým „nová“ situace přihrává nové klienty. Solidně si vede i doprava a skladování díky restartu ekonomiky a nutnosti budování větších než obvyklých zásob.



Celkově mají služby stále potenciál kompenzovat výpadky průmyslu, avšak vzhledem k aktuálnímu pandemickému vývoji bude jejich příspěvek k růstu ekonomiky přece jen menší. Šance, že se česká ekonomika v závěru roku nakonec vyhne poklesu, tu přece jen stále ještě je.