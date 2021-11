Rozbřesk: Průmysl ve vleku slabých automobilek. A bankéři Fedu začínají přitvrzovat

Po pátečním zveřejnění výsledků maloobchodu přišla včera na řadu i zářijová čísla z průmyslu, stavebnictví a obchodní bilance. Čísla z průmyslu, který skončil 4 % pod loňskou úrovní, ukázala rozsah problémů automotive, jehož produkce tentokrát propadla o téměř 35 % (podle sezónně očištěných dat). Na druhou stranu to však s ohledem na vykázaný počet vyrobených osobních automobilů (-53 %) mohlo dopadnout podstatně hůř. Na rozdíl od nedávných let není problémem automobilek nedostatek zájmu o nové vozy, ale nedostatek importovaných komponentů nutných pro jejich finalizaci. A to dává velkou naději, že s obnovením dodávek těchto dílů se tento nejvýznamnější tuzemský průmysl opět rychle dostane do formy.



Listopadový rozjezd největší tuzemské automobilky v tomto směru vypadá velmi slibně, nicméně říjnová čísla budou zřejmě ještě horší než ta zářijová. I když se řadě průmyslových oborů i v tomto období zatíženém extrémními cenami surovin a energií stále daří, bude průmysl dál křehký růst ekonomiky v závěru roku výrazně brzdit. Povzbudivá v tomto směru není ani statistika nových zakázek, které se v září snížily o 2,2 %. Když navíc vezmeme v úvahu, že stejně jako ve stavebnictví se zakázky vykazují v aktuálních cenách, je s ohledem na výrobní inflaci jejich reálný propad citelnější, nicméně nadále se váže především na automobilový průmysl a jeho dodavatelskou síť.



Ještě, než důsledky útlumu průmyslu uvidíme v prvním odhadu HDP, který přijde na řadu někdy na přelomu ledna a února, budou jasně patrné v měsíčních výsledcích zahraničního obchodu. Už v září se export ČR meziročně snížil o necelá tři procenta a zasloužila se o to především auta, jejichž vývoz propadl o více než třetinu. Obchodní bilance ČR tak v důsledku slabého výkonu automobilového průmyslu a vysokých dovozních cen komodit skončila už čtvrtý měsíc za sebou v deficitu. A to tu opravdu už dlouho nebylo (naposledy v roce 2010).



Z dalších výsledků už jen telegraficky. Stavebnictví žádné velké překvapení nepřineslo, snad s výjimkou potvrzení rychlejší bytové výstavby. Posledním včerejším číslem byly údaje z trhu práce, kde dochází k dalšímu poklesu nezaměstnanosti, zatímco volných pracovních míst (po očištění) opět přibylo. Aktuální zpomalení ekonomiky tak rozhodně žádné zmírnění napětí na trhu práce nepřináší.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela v úzkém pásmu v blízkosti úrovně 25,25 EUR/CZK. Perspektiva dalšího rozšíření úrokového diferenciálu v době čtvrté vlny pandemie a nepříznivých zpráv z ekonomiky ji zatím k dalšímu posílení nepomáhá. Včera zveřejněná data o vývoji průmyslu a zejména pak exportu odkrývají klesající výkonnost exportně orientované části ekonomiky a naznačují i velmi slabý výsledek české ekonomiky za poslední čtvrtletí roku. Ještě významnějším číslem pro korunu však bude inflace za říjen, kterou statistický úřad zveřejní už zítra. Že skončí nad pěti procenty je v podstatě jisté, otázkou je tak jen, jak moc se přiblíží šestiprocentní procentní hranici. Dluhopisové trhy rovněž zítra čekají tři primární emise bondů se splatností přibližně 8 až 12 let s maximálním celkovým objemem 13 mld. korun.



Zahraniční forex

Ačkoliv komentáře z ECB se stále linou v holubičím duchu (viz včera Lane) a naopak rétorika hlavních představitelů Fedu se přiklání k lehce jestřábímu vidění světa (viz včera Clarida, Bullard či Bowman), tak eurodolar opatrně směřuje vzhůru. Uvidíme, zdali tomu tak bude i dnes odpoledne, kdy budou v USA zveřejněna říjnová data za výrobní inflaci. Je ovšem třeba si dát pozor i na rétoriku centrálních bankéřů - promluví totiž jak šéfka ECB Lagardeová, tak její protějšek ve Fedu Powell.



Forint, který včera oslabil musí být ve střehu před dnešními čísly za říjnovou inflaci. Očekáváme její zrychlení na 6,2 % meziročně, což může vybudit očekávání, že MNB bude na příštím zasedání jednat stejně agresivně jako NBP či ČNB.



Ropa a zlato

Cena ropy WTI včera stoupla o +1,1 % k 82,15 USD za barel, cena zlata vyrostla o +0,4 % k 1825 USD za unci.