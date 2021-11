Rozbřesk: Česká inflace opět překvapila, je nejvýše od roku 2008

Dnešní inflace opět překvapila rychlejším růstem, když vyskočila na 5,8 % - nejvyšší úrovně od roku 2008. Hlavním tahounem inflace zůstávají náklady spojené s bydlením, do kterých se postupně začínají promítat rychle zdražující energie. Dalším velkým „motorem“ zdražování zůstávají náklady spojené s dopravou, ve kterých se odráží zejména pokračující zdražování pohonných hmot. Inflace tedy opět překvapila ČNB vyšším číslem, ovšem míra překvapení již není zdaleka tak vysoká (3,8 % versus 3,5 % v listopadové prognóze). I tak dnešní čísla pravděpodobně budou argumentem, proč dál pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb podle prognózy – v prosinci proto očekáváme nárůst sazeb na 3,25% a v únoru na konečných 3,5 %.



Trhy však začínají po dnešních inflačních číslech koketovat s možností ještě výraznějšího nárůstu sazeb – dvouleté tržní swapy vyskočily k 3,65 %. Výraznější růst sazeb skutečně nelze vyloučit, a to v případě, že by inflace vrcholila na přelomu roku ne v okolí 7 %, ale ještě výrazně výše než předpokládá poslední prognóza. Současně s tím by ČNB pravděpodobně musela vidět pokračující stagnaci koruny (tedy žádné nové zisky)… v takovém případě by ani meta 3,5 % nemusela být pro sazby konečnou zastávkou.



Kromě inflace jsme v posledních dnech dostali k dispozici také kompletní sadu zářijových čísel od průmyslu po výkony v pohostinství a hoteliérství, která ukazují na "polojasno až zataženo" na konci třetího kvartálu. Hlavním problémem je bezesporu situace v automobilovém průmyslu - ten se potýká s kritickým nedostatkem subdodávek (zejména polovodičů) a výroba i proto meziročně klesá skoro o 7 %. A říjen a listopad budou vzhledem k novým odstávkám ve výrobě ještě horší. Dobrou zprávou je, že nedostupné subdodávky a drahé energie se zatím zdaleka tolik nepodepisují na zbytku průmyslu. Na druhé straně zde máme řadu služeb v čele s pohostinstvím a hoteliérstvím, kterým se třetí kvartál vyloženě povedl a meziročně zaznamenávají slušné zisky (skoro 10 %). Oproti předkrizovým úrovním však stále zůstávají tržby hotelů a restaurací v průměru skoro o čtvrtinu nižší.



TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v okolí 25,20 EUR/CZK a výlety pod tuto hranici zatím bývají spíše krátké. Krátkodobé české tržní výnosy se stabilizovaly (na dvou letech v okolí 3,5 %) a před dnešní americkou inflací se dvakrát nedaří ani globálním rizikovým aktivům - sečteno, podtrženo, koruna nemá mnoho důvodů k rozšiřování zisků. V našem střednědobém výhledu počítáme s tím, že koruna sice bude díky růstu sazeb dál posilovat, ale pravděpodobně méně, než očekává ČNB.



Zahraniční forex

Zatímco eurodolar stagnuje pod hladinou 1,16, tak úrokové sazby na obou stranách Atlantiku klesají, a to navzdory tomu, že inflace se tlačí dále vzhůru. Na vině poklesu sazeb může být stále relativně umírněná rétorika centrálních bankéřů (viz opět včerejší holubičí výroky ECB).



Dnešek by měl patřit americké říjnové inflaci, která zřejmě v meziročním srovnání opět zrychlila. Na vině přitom nebude jen dražší benzín, ale i (znovu) vyšší ceny automobilů a zřejmě i nájemné. Reakce dolaru se bude nicméně odvíjet od reakce amerických centrálních bankéřů v následujících dnech.



Maďarská inflace v říjnu dále akcelerovala, když v meziročním srovnání poskočila na 6,5 %, přičemž jádrová složka rostla již 4,7 %. Podle všech indicií přitom krátkodobá prognóza vypadá tak, že listopadová inflace bude ještě vyšší. To vše jsou silné argumenty pro to, aby MNB po vzoru ČNB a NBP urychlila cyklus zvyšování úrokových sazeb. V listopadu by podle nás mohlo dojít, ke zvýšení základní sazby o 45 bazických bodů - tj. na 2,25 %. Pro forint jsou to potenciálně dobré zprávy, ale bude lepší si počkat, až se tak skutečně stane.