Americká rozvážkový obr DoorDash převezme finský Wolt. Akcie prudce stouply

Americká společnost DoorDash převezme finský start-up Wolt Enterprises, který se stejně jako ona specializuje na rozvoz jídla objednaného přes internet a který působí i v České republice. Firmy to v úterý uvedly ve společném sdělení. DoorDash za finského rivala zaplatí akciemi, hodnota transakce dosahuje zhruba sedmi miliard eur (téměř 177 miliard Kč). Akcie DoorDash po oznámení transakce zpevnily v dnešním newyorském premarketu až o 19 procent, i když americké akciové futures před očekávanými daty o americké inflaci po poledni klesají. Převzetím Woltu se totiž firma dostane na dalších 22 trhů, včetně Německa, Srbska, Chorvatska, Maďarska, Dánska, Švédska a Izraele.



Firmy jako DoorDash těží z vysoké poptávky, která se objevila za pandemie. Uzávěry a další omezení zavedená v mnoha zemích kvůli šíření infekce covidu-19 totiž způsobila, že lidé začali mnohem více objednávat služby přes internet, kde to bylo možné. Očekává se ale, že tento boom v nadcházejících měsících poleví, uvedla agentura Reuters.



DoorDash je ve svém oboru největší firmou v USA, oznámenou transakcí nyní expanduje do Evropy. Wolt bude pokračovat pod stejným názvem a značkou i se stejným týmem. Převzetí se neprojeví na jeho službách ani aplikaci a nebude mít vliv ani na zákazníky, uvedl v tiskové zprávě Jan Skalník, který se stará o komunikaci českého Woltu. Transakce by měla být uzavřena v první polovině příštího roku.



DoorDash je největší rozvážkovou službou specializovanou na jídlo v USA. Společnost založená v roce 2013 působí také v Kanadě, Austrálii a Japonsku. Technologický start-up Wolt vznikl v roce 2014 ve Finsku. Nyní působí ve 23 zemích včetně České republiky, kam vstoupil v roce 2018.



"Firmě DoorDash se podařilo vybudovat impozantní podnik na jednom z nejdůležitějších trhů světa, zatímco my pocházíme z malé země, a tak jsme se velmi brzy museli naučit umění expanze do zahraničí," uvedl spoluzakladatel a generální ředitel Woltu Miki Kuusi. Šéf společnosti DoorDash Tony Xu poznamenal, že obě firmy teď budou moci obsluhovat kolem 700 milionů lidí.



Většina firem, které se specializují na rozvoz jídla, stále hospodaří se ztrátami. Mezitím se snaží nabídku služeb vylepšit tak, aby jim byznys přinášel zisk. Podle analytiků se proto dá očekávat, že tento sektor čeká vlna fúzí a akvizic.



Transakce, při které DoorDash získá evropského rivala Wolt, bude v tomto odvětví jednou z největších. Už loni v červnu převzala nizozemská společnost Just Eat Takeaway za 7,3 miliardy USD americkou firmu Grubhub, v červenci téhož roku pak společnost Uber oznámila, že za 2,65 miliardy USD převezme firmu Postmates.

