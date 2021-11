Rivian, konkurent Tesly, si jede na burzu pro více než 8 miliard dolarů

Rivian Automotive, výrobce elektrických pick-upů, míří na burzu. Start-up, který podporuje .com, chce získat až 8,4 miliardy dolarů z primární veřejné nabídky, která by ho mohla ocenit na až 53 miliard dolarů.

Společnost chce prodat 135 milionů akcií za 57 až 42 dolarů za kus, uvedla v pondělí ve sdělení americké komisi pro cenné papíry a burzu. Pokud by tomu tak bylo, překonal by její listing červnový úpis akcií společnosti XPeng, který byl mezi výrobci elektroaut historicky největší. XPeng si z úpisu v Hongkongu odnesla více než 16 miliard hongkongských dolarů. , která má nyní tržní hodnotu 1,2 bilionu dolarů, získala v roce 2010 z úpisu 260 milionů dolarů.

Rivian už přilákal počáteční investory, kteří vyjádřili zájem o koupi až 5 miliard akcií v IPO. Mezi nimi jsou stávající i noví investoři, včetně firem jako Capital, Third Point Investors, Blackstone nebo Soros Funds. Součástí transakce má být také opce pro upisovatele s možností koupě až 20,25 milionu dalších akcií. Pokud bude uplatněna, odnesla by si firma z burzovního debutu 9,6 miliardy dolarů. Tato čísla by se ale mohla ještě měnit podle aktuální poptávky investorů, napsal server CNBC. Společnost také sdělila, že možnost koupit si část IPO akcií budou mít i retailoví investoři skrze online platformu SoFi.

Elektroauta frčí

Více než osm miliard dolarů vybraly při vstupu na burzu od investorů jen firmy Alibaba, která v roce 2014 získala 25 miliard dolarů, Meta Platforms, které investoři v roce 2012 svěřili 16 miliard dolarů, a pak společnost Uber, která v roce 2019 získala 8,1 miliardy dolarů.

Kromě Rivianu využila v uplynulých měsících prudký růst na akciových trzích v USA pro vstup na burzu řada rychle rostoucích firem zaměřených na výrobu elektromobilů. Převážně však prostřednictvím fúze se společnostmi zaměřenými na akvizice, které se označují zkratkou SPAC. Tímto způsobem na burzu vstoupily firmy Lucid Motors, Nikola, Fisker a Lordstown Motors.

Také Rivian si chce urvat větší podíl na trhu. Firma už od svých podporovatelů, mezi kterými jsou i Motor, získala 10,5 miliardy dolarů. Také má zavedenou továrnu v Illinois a tisíce rezervací na svůj nákladní vůz R1T a SUV R1S. Bloomberg ji tak řadí k nejvážnějším konkurentům, kteří by mohli zaútočit na Teslu.

Co vyrábí Rivian?

Elektrický pick-up R1T začal Rivian prodávat v září, k poslednímu říjnu jich vyrobil 180 a zákazníkům jich dodal 156. Do konce roku jich má z pásů sjet 1200. Firma založená v roce 2009 má také uzavřené lukrativní velké zakázky na dodávkové vozy s Amazonem, který v ní vlastní 20 procent. Dalších více než pět procent patří automobilce . Ke konci října měla firma nezávazné předobjednávky na zhruba 55 400 aut R1Ts aR1S v USa a Kanadě.

Výroba náklaďáků ale něco stojí. Firma kvůli nákladům s tím spojeným zřejmě zaúčtuje kvartální ztrátu až 1,28 miliardy dolarů. V čisté ztrátě skončila i v první polovině roku, a to ve výši 994 milionů dolarů.

Při valuaci uvedené v úvodu článku by se zařadila mezi titány ve světě výrobců elektroaut a na roveň s čínským výrobcem elektroaut Nio. Také by to znamenalo, že její tržní hodnota je jenom o trochu menší než tradiční automobiloví obři jako , Stellantis nebo .

Zdroje: CNBC, Bloomberg, ČTK

Foto: Rivian