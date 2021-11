Má ETF v názvu inflaci? Připravte se, že do něj natekly peníze

Nekončící poptávka po ochraně portfolií před rostoucími cenami zvedá zájem v jednom z koutů amerického trhu s burzovně obchodovanými fondy (ETF). Peníze podle Bloombergu letos přitékají do každého jednotlivého nízkonákladového fondu, který má v názvu či ve svém popisku jediné slovo: inflace.

Podle údajů agentury Bloomberg přilákalo 18 ETF produktů, postavených tak, aby se jim dařilo, když spotřebitelské ceny rostou, úhrnem 35,5 miliardy dolarů. To je částka, která odpovídá 37 procentům jejich aktiv. Míra tohoto organického růstu je třikrát rychlejší, než je v odvětví jako celku.



Jde o vzácnou míru shody v různorodé obci investorů a o další ukázku toho, jak strach z inflace a rostoucí úrokové sazby drží investiční svět ve stále větším sevření. Očekávání krátkodobé inflace jsou mezi americkými spotřebiteli na historických maximech.



Ve Spojených státech rostou spotřebitelské ceny nejrychleji za více než tři desetiletí a na tamní centrální banku (Fed) postupně narůstá tlak, aby se proti růstu cen nějak vymezila. Na trzích sice stále rezonuje postoj předsedy Fedu Jeroma Powella, který se drží přechodnosti inflace, právě "inflační očekávání jsou ale místem, kde inflační čísla zanechala jasnou stopu,“ říká hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Na dvouletém horizontu dluhopisový trh předpokládá inflaci 3,3 procenta.



Ve světě dluhopisů, kterému letošek obecně zas až tolik nepřeje, teď vynikají právě ty, které jsou zajištěné před inflací (TIPS), upozorňuje Eric Balchunas, seniorní analytik ETF u Bloomberg Intelligence. “Většina lidí už inflaci pozoruje samo, ve svém vlastním životě, a na argument přechodnosti od Fedu neslyší,” podepírá svoje tvrzení.A skutečně, na vrcholu žebříčku sestaveného Bloombergem je iShares TIPS ETF , do kterého letos nateklo zatím cirka deset miliard dolarů . Toto ETF , které chce investory uchránit před střednědobou inflací , zatím investorům vrátilo zhruba 5,6 procenta. Jestli bude ale příliv peněz do něj pokračovat stejným tempem, mohl by letošek být pro něj rekordním.Kladnou návratností se může chlubit z celkem 18 „inflačních“ ETF vypsaných Bloombergem většina až na čtyři.

Jak to bude s inflačními dopady dál?

Stratégové se domnívají, že inflační vtisky budou během příštích měsíců pokračovat a vrcholit pravděpodobně v únoru příštího roku. Investoři by se tudíž měli začít připravovat na útlum. Podle investičního ředitele Davea Nadiga z dodavatele dat ETF Trends tak ale nepřemýšlejí finanční poradci, kteří se snaží orientovat v současné situaci ucpaných dodavatelských řetězců a odebírané podpory americké ekonomice.



„Ať už je inflace přechodná, nebo ne, je skutečná, mají ji před očima, a na vyřešení inflačního rébusu moc skvělých alternativ po ruce nemají,“ domnívá se Nadig. Řízení inflace není podle něj „o růstu nebo investování. Je to o zachování kupní síly“.



Některé americké fondy, které jsou podstatně více vystavené rostoucím cenám a úrokových sazbám, ale peníze ztrácejí. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF odepsalo skoro 15 miliard dolarů, více než kterékoli jiné ETF.

Ochranu před inflací nabízí také indigo

ETF na dluhopisy zajištěné před inflací má po ruce také investiční služba indigo od Patrie. Jako ještě lepší varianta pro překonání inflace však vycházejí čistě akcie, se kterými mají investoři větší šanci na kladný reálný výnos. Když se ohlédneme za vývojem posledního roku, porážet inflaci se spolehlivě daří třem ze čtyřech investičních profilů indiga, a to právě těm, u kterých investice do akcií převažují, říká Tomáš Vlk. Dodává, že také výhledově vypadá sázka na akcie jako jedna z nejrozumnějších, pokud chcete své peníze před inflací chránit. "Na dluhopisovém trhu míří poptávka do inflačně zajištěných papírů, zatímco ostatní dluhopisy moc atraktivní nejsou. To se ale změní, až se inflační očekávání stabilizují a začnou snižovat - v daný okamžik se o něco zlepší pozice běžných dluhopisů, ale ty inflačně zajištěné se dostanou pod tlak," předpovídá hlavní analytik Patrie.



