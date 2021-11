Rozbřesk: ČNB razantně zvýšila sazby a ještě neřekla poslední slovo

Na svém včerejším zasedání se bankovní rada ČNB rozhodla zvýšit hlavní úrokovou sazbu – dvoutýdenní repo – o 125 bodů na úroveň 2,75 %. Dala tím velmi jasný a silný signál, že není ochotna tolerovat vysokou inflaci, respektive inflační očekávání a že je odhodlaná vrátit inflaci zpět k cílové hodnotě. Z hlediska razance jsme takový zásah neviděli od útoku na korunu v roce 1997. Včerejším rozhodnutím ČNB vrátila svoji hlavní sazbu na úroveň, na které byla naposledy v roce 2008.



Své včerejší rozhodnutí bankovní rada opřela o novou prognózu, která předpokládá že se inflace na začátku příštího roku může přiblížit až k sedmi procentům, což samozřejmě nelze s ohledem na zprávy přicházející zejména z energetiky vůbec vyloučit. Vedle toho však můžeme očekávat na přelomu roku i úpravu ceníků i u dalších služeb a zboží, které se v inflaci rovněž negativně podepíšou, takže aktuální rizika jsou jasně vychýlená proinflačně. Sama bankovní rada vidí jen jedno protiinflační riziko, kterým je „konsolidace veřejných rozpočtů novou vládou“. Když však vezmeme v úvahu stávající manévrovací prostor této ještě ani nevzniklé vlády, tak je to riziko spíše střednědobé.



Od včerejšího zasedání se však nečekal pouze růst sazeb, ale i vodítko kam až by ČNB svoji hlavní sazbu chtěla v tomto cyklu navýšit. Už dříve někteří centrální bankéři hovořili o „cílové“ neutrální sazbě ve výši 2,5-3,0 %, avšak z nejnovější prognózy je patrné, že by centrální banka měla zajít ještě dále. Tříměsíční PRIBOR v průměrné výši 3,63 % v prvním kvartálu příštího roku totiž implikuje repo sazbu na úrovni 3,25-3,50 %. Když k tomu vezmeme i zcela jasné poselství o tom, že „bankovní rada je připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb v souladu s podzimní prognózou“, tak aktuální (byť velmi razantní) zvýšení sazeb nebylo rozhodně posledním. Jasné odhodlání deklarované po včerejším zasedání dává tušit, že už v únoru by opravdu repo sazba mohla skutečně dosáhnout 3,50 %. Zvlášť když dal guvernér včera jasně najevo, že ČNB jde v první řadě jen o inflaci.





*** TRHY ***



Koruna

Včerejší překvapivé rozhodnutí bankovní rady razantně zvýšit úrokové sazby pomohlo koruně dostat se až pod hranici 25,40 EUR/CZK. Za poslední týden si tak koruna připisuje více než jedno procento k dobru, nicméně ještě zhruba procento jí chybí, aby naplnila novou prognózu ČNB pro poslední kvartál letošního roku. Nahrávat by jí měl úrokový diferenciál, který se na krátkém konci křivky rozšířil na 325 základních bodů a který podle slov z ČNB čeká v blízké době další rozšiřování – zřejmě až na 400 bodů. To by už mělo koruně přece jen pomoci udržet si pozici i v době dynamických změn nálad na zahraničních trzích.



Zahraniční forex

Eurodolar postupně sestupuje níže, přičemž hlavním viníkem se zdají padající eurové úrokové sazby. K jejich poklesu včera nepřímo přispěla také Bank of England, která nejenže nezvedla úrokové sazby, ale navíc ponechala v platnosti program kvantitativního uvolňování.

Dnešek však bude o oficiálních statistikách z amerického trhu práce. Po velmi dobrém ADP reportu a silných podnikatelských náladách (ISM) se dá očekávat akcelerace růstu nových pracovních míst (někam k hodnotě 600 tisíc). Pokud navíc dále poklesne míra nezaměstnanosti a zrychlí mzdy, tak dolar bude mít důvod dále zpevnit.



Akcie

Akcie technologických a maloobchodních společností byly hnacím motorem růstu indexu S&P. Nasdaq prodoužil svou rally na devátý den v řadě – nejdelší vítěznou řadou od prosince. Telekomunikační společnosti AT&T a Verizon včera klesaly. Společnost Moderna Inc. otřásla trhem po zveřejnění výsledků, když se tržby i zisk nesetkaly s očekáváním a zároveň zklamal i výhled na celý rok. Dow Jones -0,1 %; S&P +0,4 %; Nasdaq +0,8 %.