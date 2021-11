Bitcoin opouští svá maxima, klesá nejvíce od září

Kryptoměny dnes klesají ze svých nedávných rekordních maxim. Bitcoin se krátce propadl pod hranici 60 000 dolarů a ethereum se dotklo své nejnižší úrovně za tento měsíc.



Největší digitální měna se propadá až o 8,2 % na 58 661 USD, což je největší intradenní pokles od 24. září. Druhá největší měna, ethereum, se propadla o více než 10 %. Podle trackeru CoinGecko klesla globální tržní kapitalizace kryptoměn za posledních 24 hodin přibližně o 10 % na 2,7 bilionu dolarů. „Bylo by neobvyklé, aby šel dál nahoru bez korekce,“ řekl Vijay Ayyar z kryptoburzy Luno v Singapuru. Podle něj jde o „zdravý ústup“ po delší rally.

„Po několika dnech zisků, kdy se bitcoin pohyboval blízko svého historického maxima, a i mnoho jiných altcoinů dokázalo dosáhnout nových maxim, jsme svědky výrazného poklesu,“ řekl Walid Koudmani, analytik společnosti XTB Market. "Extrémní volatilita, ke které je tento trh náchylný, by mohla vést k potenciálnímu dominovému efektu, pokud by se objevily další negativní zprávy a srazily by ceny na nová minima."



Technické ukazatele naznačují, že snaha nezůstat pozadu na tomto notoricky volatilním trhu v poslední době volala po pauze. Někteří analytici také připisují tento pokles novým daňovým požadavkům pro digitální měny, které jsou součástí amerického zákona o infrastruktuře, který prezident Joe Biden v pondělí podepsal. „Viděli jsme, jak podepsání zákona o infrastruktuře v USA iniciovalo výprodeje u obchodníků, kteří se obávají regulace a zdanění,“ řekl Hayden Hughes, generální ředitel obchodní platformy Alpha Impact.



Hughes také uvedl obavy z toho, že by Čína pokračovala ve svém regulatorním zásahu. Čínská Národní rozvojová a reformní komise dnes podle serveru CNBC uvedla, že bude proti těžbě kryptoměn nadále bojovat. Ta vede k velké spotřebě elektřiny a emisím a podle komise nemá žádný přínos pro rozvoj průmyslu ani pro vědecký pokrok. Zkoumá také možnosti uvalení represivních cen za elektřinu na společnosti, které se podílejí na těžbě kryptoměn, uvedl mluvčí Národní komise pro rozvoj a reformy Meng Wei.

Mezitím finanční ředitel Twitteru Ned Segal v pondělním rozhovoru pro Dow Jones řekl, že nemá smysl investovat hotovost této firmy do kryptoměn, jako je bitcoin. Přitom spoluzakladatel a generální ředitel Twitteru Jack Dorsey je jedním z největších zastánců kryptoměn.



Bitcoin letos vyrostl na více než dvojnásobek, zatímco ethereum na šestinásobek. Obě měny minulý týden dosáhly maxim díky nadšení pro digitální aktiva poháněná spekulativní poptávkou a kontroverzními argumenty, že mohou pomoci zajistit se proti inflačním rizikům.



Bitcoin podle CoinDesk aktuálně klesá o 6 % na 60 830 dolarů a ethereum klesá o 8 % na 4 320 dolarů.

Zdroj: Bloomberg, ČTK, CoinDesk

