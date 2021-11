17. listopad: Nejkrásnější svátek i komunismus zhroucen, nikoli poražen

Politici i veřejnost si dnes připomínají výročí 17. listopadu. Mezi prvními přišli k památníku na Národní třídě v Praze ještě za tmy zástupci ANO v čele premiérem Andrejem Babišem, chtěli se tak vyhnout možnému střetu se svými kritiky. Za nesouhlasného pokřiku přihlížejících položil k památníku událostí roku 1989 věnec také zástupce prezidentské kanceláře. Naopak potlesku se dostalo zástupcům koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátům či Starostům a nezávislým (STAN). U Hlávkovy koleje si lidé připomněli nacistickou perzekuci studentů v roce 1939.

Premiér na Národní třídě brzký příchod odůvodnil tím, že dostal varování, že po něm lidé chtějí házet vejce. Pietní místo hlídají policisté a výrazné incidenty nenastaly. Protestující měli například transparent s nápisem "Kytky od estébáků a ruskočínských kolaborantů sem opravdu nepatří! Tak snad už je to letos naposled!". Na zástupce Kanceláře prezidenta republiky, který k památníku položil věnec, přihlížející křičeli: "Ruský šváb".



Národní třída se výrazně začala zaplňovat lidmi kolem 10:00. Počet kolemjdoucích vzrostl a začaly se otvírat i zdejší provozovny a obchody. Okolí památníku zaplnily kytice se stuhami v národních barvách a svíčky.



Za výjimečný den, který ukázal, že nic není samozřejmého, označila 17. listopad místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, jejíž strana letos vypadla ze Sněmovny. Předseda Starostů Vít Rakušan označil letošní oslavy za unikátní, neboť se poprvé se slaví bez KSČM ve Sněmovně. Místopředsedkyně Pirátů a Sněmovny Olga Richterová uvedla, že nabytá svoboda umožňuje každému, aby se podle svého zapojil do veřejného dění bez násilí. Šéf Pirátů Ivan Bartoš považuje za důležitou pro demokracii vzdělanou a informovanou společnost, jež dokáže čelit nástrahám. Na Národní dorazil mezi jinými i senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš.



Předseda ODS Fiala řekl, že 17. listopad je pro něj nejkrásnějším svátkem. Spousta lidí podle něj od roku 1989 měla možnost začít uskutečňovat svoje sny a žít ve svobodě. Považuje to i za svátek mladých lidí, neboť v letech 1939 i 1989 se právě studenti rozhodujícím způsobem postavili totalitám. Stejně jako Rakušan vyjádřil radost, že se svátek poprvé slaví bez komunistů v Parlamentu.



Podle šéfky Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je nutné pamatovat na to, že se člověk může svobodně rozhodovat, nejen 17. listopadu, ale každodenně. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že strany nové vlády mají velkou šanci demokracii posílit a využít šanci, kterou jim dali voliči.



Lidovecký předseda Marian Jurečka uvedl, že by se lidé měli aktivně zajímat o to, co se děje ve společnosti. V tíživých dobách krize se společnost začíná rozdělovat nebo její část radikalizovat. Je pak především na politicích, aby to zmírnili a vytvářeli pozitivní, kulturní a komunikační atmosféru.



Kvůli rekonvalescenci na Národní třídu nepřišel pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). S ohledem na růst nakažených doporučil aby lidé měli respirátory i venku na místech společných oslav.



K hlavním řečníkům u Hlávkovy koleje patřil bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj komunismus neporazili ani studenti ani disidenti, ale zhroutil se jako každý podobný namyšlený pokus násilím potlačit lidskou svobodu. "Máme obavu, že se navracejí časy, o nichž jsme si mysleli, že se už nikdy vrátit nemohou," řekl Klaus, který patří ke kritikům opatření proti šíření pandemie koronaviru. Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník to následně označil za "zbytečnou bagatelizaci" epidemie.